Как правильно обустроить маленькую кухню

Если кухня в квартире маленькой площади - это не означает, что она не может быть красивой и удобной. Как спланировать одно из главных помещений в квартире и какие ошибки в этом часто делают непрофессионалы, разбираемся с экспертами.

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На что важно обратить внимание при обустройстве маленькой кухни

Функциональность

Планировка кухни, тем более маленькой кухни, должна быть, прежде всего, функциональной. Перед тем как определиться со стилем кухни, цветовой гаммой, техникой и видом кухонных шкафов, распланируйте, где и как все будет стоять с учетом ваших привычек и частоты готовки:

Печь, холодильник и раковина должны быть легкодоступны. Убедитесь, что столешница - достаточного для ваших нужд размера. Минимум туда должна умещаться большая разделочная доска и кастрюля средних размеров. Предусмотрите место для хранения кухонных принадлежностей, которые используете ежедневно. Убедитесь, что дверцы шкафов и техники при открытии не мешают друг другу. В идеале обеспечьте у стола с одной стороны проход шириной в метр - это и эстетический, и функциональный аспекты удачной кухни.

Выбор бытовой техники

Выбирайте встроенную бытовую технику. Она экономит место и визуально делает обстановку более аккуратной. Лучше отдать предпочтение технике с дверцами без ручек. Это также добавит пространства в небольшом помещении и придаст кухне цельный и завершенный вид.

Если у вас уже есть техника, которая не встраивается - например микроволновая печь - интегрируйте ее в открытые шкафы либо установите над духовкой, чтобы визуально сгруппировать эти предметы.

Мебель

Выбирайте простые и многофункциональные конструкции мебели. Например, барная стойка с местом для посуды - она сэкономит пространство, которое обычно занимает обеденный стол, и сможет заменить формальную обеденную зону, создав более непринужденную атмосферу. Также можно рассмотреть вариант складного или откидного стола, который легко убрать, когда он не используется. Если вы все же хотите традиционный обеденный стол, выберите облеченный вариант с легкими деревянными складными стульями.

Совет эксперта

Если семья большая либо члены семьи привыкли собираться на кухне по вечерам, то лучше предусмотреть отдельный обеденный стол, рассказала "Российской газете" дизайнер интерьеров Анастасия Бородич. "Если такой потребности нет либо у членов семьи график, который это не подразумевает, то можно ограничиться барной стойкой или организовать обеденное место у окна", - добавила дизайнер.

При выборе шкафов и отделки используйте вертикали, которые визуально "поднимают" пространство в помещении с низкими потолками. В целом при покупке мебели для кухни стоит придерживаться более современного стиля.

Совет эксперта

"Стоит использовать гладкие поверхности, избегать классических, вычурных элементов, что добавляют массы в интерьер. Кухонные фасады лучше сделать до потолка и в один уровень, так визуально пространство будет смотреться едино, плюс будет больше мест для хранения", - рассказала "Российской газете" дизайнер интерьеров Полина Кравченко.

Освещение

Обеспечьте хорошее освещение. Чем тусклее свет, тем меньше площадью будет казаться кухня.

Подвесьте светильники над обеденной зоной, оборудуйте лампы или прикрепите светодиодные ленты над раковиной и над столешницей - это обеспечит еще один уровень освещения, что визуально добавит пространства и позволит не готовить в темноте.

Можно использовать светильники над открытыми полками и окном, а также под шкафом - это придаст кухне современный вид.

Направьте две потолочные лампы в противоположные стороны, чтобы добавить яркости.

Совет эксперта

Можно добавить декоративную подсветку, например на потолке, что также добавит воздуха в интерьер, советует Полина Кравченко.

Напольное покрытие

Сделайте пол на кухне инструментом визуального увеличения пространства. Подберите светоотражающие тона и материалы. При выборе плитки отдавайте предпочтение крупной, так как мелкая подразумевает большее количество швов, которые визуально "съедают" квадратные метры. Скорректировать пропорции маленькой кухни может деревянный пол. Укладка досок поперек зрительно расширит узкое помещение, а вдоль стен - "вытянет" короткую комнату.

Оптимизация хранения

Оптимизируйте хранение. Выбирайте системы интеллектуального хранения - например встроенные подвесные держатели для крышек или органайзеры, которые прячут громоздкую посуду и мелкие приборы. Используйте открытые стеллажи для максимизации пространства и создания визуально привлекательной кухни. Вместо открытых полок можно выбрать шкафы со стеклянными дверцами. И тот, и другой варианты создадут ощущение легкости и открытого пространства.

Добавьте один шкаф во всю высоту комнаты - это даст дополнительные площади для хранения. Используйте также и пространство над шкафами: сверху можно поставить декоративные коробки или корзины, а также комнатные растения. Спрячьте все лишнее, чтобы сделать кухню более аккуратной: уберите в шкафы миксер, соковыжималку и другую мелкую технику.

Цветовые решения

Не используйте слишком много цветов, чтобы не перегружать пространство. Отдавайте предпочтение светлым тонам и светоотражающим материалам, которые расширят его. Можно выбрать два цвета и разнообразить их яркой техникой или латунной фурнитурой. Светлая плитка добавит ощущение пространства, а глянцевая отделка будет отражать свет и добавит глубины. Выбирайте простые минималистичные геометрические узоры. Визуально увеличить пространство в маленьком помещении можно с помощью плитки, уложенной на стенах от пола до потолка. Это добавит текстуры и внесет "изюминку" в дизайн кухни.

Совет эксперта

На маленькой кухне желательно придерживаться одной цветовой гаммы, советует Полина Кравченко. "Например, кухонный фасад и цвет стен сделать в один тон. Так визуально сотрутся границы пространства. Цветовая гамма может быть как светлой, так и темной. Главное, чтобы не было жестких границ между поверхностями", - отметила дизайнер.

Где на маленькой кухне лучше разместить холодильник

Для маленькой кухни выберите узкую и высокую модель холодильника - так он займет меньше места в ширину и позволит вместить все нужные продукты. Если выбрать малогабаритную модель, то можно использовать место над ней для хранения вещей.

Разместите холодильник в углу кухни. В этом случае он не будет занимать слишком много места, особенно если поставить его таким образом, чтобы дверца открывалась к стене и не мешала. Если площадь позволяет, можно установить холодильник по диагонали - так вы создадите привлекательный фокус.

Эксперты отмечают, что нет жесткого правила, по которому холодильник должен стоять именно на кухне. Это, конечно, удобнее. Но если площадь не позволяет, можно разместить его и в коридоре, и в другой комнате - главное, вписать технику в общую композицию.

Оптимальная планировка маленькой кухни: прямая, Г-образная или П-образная

П-образная маленькая кухня

Рациональной планировкой кухни любого размера считается П-образная. Она обеспечивает необходимое пространство для приготовления блюд на столешницах и не создает препятствий при перемещении. Это хороший вариант для маленькой кухни, он создает ощущение открытости. П-образная планировка предполагает три стены со шкафами, куда можно спрятать всю кухонную утварь. Если расположить их как можно ближе к потолку, это придаст кухне элегантный вид и добавит места для хранения.

Г-образная (угловая) маленькая кухня

Часто в небольших помещениях используют Г-образную, или угловую, планировку кухни. Она отлично подходит для установки обеденного стола, а если позволяет место - то и кухонного острова, который также добавляет площади для хранения и является акцентной точкой.

Г-образная и П-образная планировки для маленьких кухонь хороши тем, что обеспечивают использование угловых пространств, что дает больше места для хранения приборов и кухонной утвари. В этом случае в столы и шкафы часто встраивают выдвижной механизм для удобства доступа.

Прямая маленькая кухня

Прямая кухня оптимальна для узкого помещения. Рабочий "треугольник" - плита, раковина и холодильник - в этом случае расположен линейно у одной стены. При такой планировке удобно перемещаться, обеспечен линейный рабочий процесс. Прямую кухню можно легко интегрировать в современные открытые планировки, в том числе и в маленьких квартирах. Это визуально добавляет пространства. Поскольку вся кухня расположена на одной стене, остается больше вариантов для размещения стола или "острова", а также холодильника.

Совет эксперта

Анастасия Бородич отмечает, что для маленьких помещений чаще всего используется Г-образная либо прямая планировка кухни. "Такая планировка будет наиболее универсальной. Но важно понимать, что нужно именно вам. В обустройстве вашей кухни лучше исходить от данных самой комнаты и от личных предпочтений", - рассказала собеседница.

Маленькие кухни в разных стилях

Маленькая кухня в современном стиле

Такой стиль предполагает сочетание чистых линий, минимализма и эффективного использования пространства - как раз то, что нужно для небольшого помещения. Здесь можно использовать плоские шкафы для экономии места и современного дизайна.

Делайте ставку на простые нейтральные цвета - белый, черный, серый. Добавьте яркие акценты, например розовый кухонный фартук или лиловый холодильник. Удачно в кухню современного стиля впишутся открытые стеллажи, минималистичные светильники с лампами простого дизайна и матовая фурнитура - например черные ручки.

В целом кухня современного стиля должна вызывать ощущение структурности и гладкости. Этого можно добиться, используя столешницы с незакругленными краями и гладкие светильники. Сочетайте металл и стекло, подберите стулья с кожаными сидениями.

Маленькая кухня в стиле лофт

Этот стиль, сочетающий современный дизайн и старину, предполагает высокие потолки, открытое пространство и большие окна. Но можно попробовать добиться похожего эффекта и в маленьком помещении.

В данном случае нужно визуально увеличить кухню, используя светлые тона и элементы. Например, окрасьте кирпичную кладку в белый цвет или попробуйте создать эффект светлой бетонной стены с помощью материалов для декора. Добавьте темные элементы, детали из грубой древесины и фурнитуру из нержавеющей стали.

Обеденную зону можно визуально выделить, оборудовав ее из неожиданных материалов - например белого мрамора. Используйте простые прозрачные светильники в ретро-стиле с желтыми лампами накаливания.

Маленькая кухня в скандинавском стиле

Отличается функциональной планировкой, добавлением натурального дерева и минимализмом. Нейтральные однотонные оттенки как нельзя кстати подходят к небольшим кухням, делая их визуально больше. Попробуйте использовать полностью белые шкафы с плоской передней панелью и покрасьте стены в светлый оттенок, а фартук сделайте из белой плитки. Выберите бытовую технику из нержавеющей стали, а обеденную зону - из светлого дерева. Это добавит воздушности и легкости обстановке.

В абсолютно белую или любую светлую кухню нелишним будет добавить несколько цветовых пятен - например можно подобрать яркую технику. Скажем, в скандинавскую кухню отлично впишется красный миксер в ретро-стиле. Также поставьте на полках несколько комнатных растений, чтобы оживить обстановку.

Маленькая кухня в стиле прованс

Этот стиль подразумевает атмосферу романтики и уюта загородного дома, некоторый налет старомодности. Здесь используются пастельные тона мебели и стен, старая или состаренная мебель, кованые изделия, глиняная или фарфоровая посуда, аксессуары из меди и бронзы. Лучше не использовать обои, а окрасить стены, предварительно оштукатурив их. Для облицовки возьмите камень, кирпич или натуральное дерево.

Обставьте кухню предметами разного возраста и стиля. Допускаются милые безделушки и статуэтки, баночки со специями на открытых полках. Но в помещении небольшого размера важно не переусердствовать с мелочами и не перегружать деталями пространство. Помните, что нужно оставить рабочие поверхности максимально свободными.

При использовании стиля прованс на маленькой кухне как никогда важно добавить больше освещения, в том числе естественного.

Маленькая кухня в классическом стиле

Классический стиль предполагает фасады с фрезеровкой, сделанные из массива дерева, детали из натурального камня, лепнину, массивные карнизы. Здесь опять же лучше использовать светлые оттенки, так как темная классика выглядит слишком массивно и уменьшает пространство. Несмотря на отличительные детали классического стиля - фигурные украшения и винтажные элементы - в маленьком помещении лучше будет смотреться скромный декор. Вместе крупной лепнины остановите выбор на небольших деталях, вместо массивного карниза подберите легкий, но в классическом стиле. Это позволит избежать ощущения тяжеловесности и сохранит элегантность классики.

При оформлении потолка обойдитесь без декора, сделайте его матовым и одноуровневым. Светильники не должны быть многоярусными. При классическом стиле кухонные шкафы и технику лучше размещать вдоль одной стены, а обеденную зону - напротив. Попробуйте подобрать стол и стулья в винтажном стиле, а бытовую технику - оформленную под старину.

Типичные ошибки, которые совершают при обустройстве маленькой кухни

Недостаточное использование высоты потолка

В ряде случаев при планировке кухни владельцы жилья игнорируют возможность максимально использовать доступную высоту потолка, думая, что верхние подвесные шкафы "перегрузят" интерьер. На самом деле, особенно если установить открытые полки или полки со стеклянными дверцами, так можно получить дополнительное место для хранения, освободив пространство в нижних шкафах, где часто размещается бытовая техника.

Пренебрежение рабочим треугольником

Независимо от размеров кухни при проектировании следует учитывать три ключевые точки: раковину, холодильник и плиту - это "рабочий треугольник". Пренебрежение этой деталью может привести к нехватке места на рабочей поверхности между этими точками, что осложнит повседневные задачи. Это особенно важно для небольших кухонь, где пространство ограничено.

Использование негабаритной техники.

Негабаритные плита и посудомоечная машина "съедают" ценные сантиметры площади маленькой комнаты и часто нарушают гармонию небольших кухонных зон. Но сегодня почти каждый бренд бытовой техники предлагает модели и варианты, подходящие под любые размеры кухонь и потребности их владельцев. Можно найти компактную тонкую посудомоечную машину шириной 45 сантиметров вместо 60, низкий и широкий холодильник, над которым можно предусмотреть шкаф для хранения. Выбирайте комбинированную технику, которая сочетает несколько функций, встроенные вытяжки и микроволновые печи.

Недостаточное внимание к умным решениям для хранения вещей

Часто кажется, что на маленькой кухне нельзя создать идеальный порядок из-за того, что на фоне нехватки места многие предметы приходится ставить на столешницу. Но сегодня существует множество идей для хранения вещей даже при небольших площадях. Это вращающиеся полки, вертикальные вешалки, которые ставятся в шкафы, выдвижные органайзеры, угловые системы хранения и многое другое. Такие решения позволяют сделать пространство более организованным и аккуратным, не занимая при этом много места.

Слишком большое количество отделки и разных цветов

Множество мелких деталей в отделке, а также использование сразу нескольких цветов перегружают пространство и делают маленькую кухню тесной. Если ограничить цветовую палитру, можно добиться ощущения воздушности и непрерывности пространства. Один из способов сделать это - покрасить стены и деревянные изделия в тот же цвет, что и шкафы. Помещение тут же визуально увеличится.

Пренебрежение хорошей вытяжкой воздуха

В небольшой кухне особенно важна вентиляция, так как в маленьких помещениях пар, жир и запахи от приготовления пищи более концентрированы, чем в больших. Можно сэкономить на кухонных предметах, которыми вы не пользуетесь каждый день, но не стоит скупиться при выборе вытяжки. К тому же современные модели компактны и отлично вписываются в любой стиль кухни.