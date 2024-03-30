Юрист объяснил, как изменится процедура перепланировки жилья

В России с 1 апреля процесс перепланировки будут согласовывать по новым правилам. «Вечерняя Москва» ознакомилась деталями.

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Новое понятие?

Помимо того что процедура несколько изменится, законодатели также предложили изменить понятие «перепланировка».

Как сообщил в беседе с «ВМ» юрист Денис Никитин, со следующего месяца обретет юридическую силу закон, который вносит изменения в Жилищный кодекс страны, — 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

— Если раньше объединение комнат в квартире многие называли реконструкцией, то с 1 апреля данный процесс будет называться перепланировкой. В любом случае отныне россиянам придется согласовывать любые действия внутри своего жилища, — пояснил спикер.

Это касается уменьшения площади квартиры или, напротив, увеличения. Перепланировкой будут называть постройку дополнительных комнат или изменение границ помещения, смену внутренней планировки жилища.

Более того, даже если речь идет о демонтаже каких-то предметов в доме или переносе дверных проемов, то все равно это будет считаться перепланировкой, и для реализации этого плана понадобится согласование.

Тонкости процедуры

Кроме того, абсолютно новый порядок ожидается при оформлении перепланировки. Чтобы процедура считалась законной и завершенной, россиянам придется после всех ремонтных процессов получить акт приемки, а также запросить обновленный технический план в службе кадастра, а после передать документ в Росреестр.

Далее профильное ведомство внесет изменения в такой информационный ресурс, как Единый государственный реестр недвижимости.

Есть еще одна важная деталь: новый закон устанавливает конкретные сроки подачи документов о переводе жилого помещения в нежилое, перепланировке и реконструкции помещения:

— Когда все работы по перепланировке завершены, приглашенная комиссия должна выдать акт приемки. Уже по известной схеме собственник должен заказать у кадастрового инженера новый технический план помещения. И главное: срок утверждения акта теперь составляет не более 30 календарных дней. Кстати, на то, чтобы передать технический план и утвержденный акт в Росреестр, у вас есть пять суток, — добавил Никитин.

Знакомые запреты

По-прежнему для россиян будет действовать запрет на перепланировку некоторых локаций, добавил собеседник «ВМ».

— Недопустима перепланировка кухни и гостиной, если имеется газовая плита. В многоэтажках будет запрещен водяной теплый пол с подключением его к общему отоплению. Пристройки лоджии на этажах выше первого тоже останутся под запретом, — продолжил эксперт.

Также закон, как и раньше, запрещает перенос «мокрых зон» в места, где они будут находиться над гостиной или детской соседской квартиры. Табу распространяется на любые манипуляции с вентиляционными каналами и с переносом батарей отопления на балкон.