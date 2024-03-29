Кинолог дал советы, как защитить собаку от грязи на улице

Чтобы защитить собаку от грязи на улице, стоит одевать питомца перед прогулкой в дождевик, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что также нужно выбирать парки с организованными дорожками и не давать домашнему любимцу «мерить каждую лужу».

Рекомендую воспользоваться защитной одеждой, менять маршруты прогулки, если они проходят через парки без организованных дорожек, а также следить за питомцем, не позволяя мерить каждую лужу, — дал советы кинолог.

Стоит обратить внимание и на обувь — она поможет защитить лапы питомца от противогололедных средств, которые остаются в весенней грязи после зимы. Можно обработать лапы воском или кремом. Гулять стоит по улицам, которые выглядят максимально чисто.

Голубев посоветовал минимизировать излишнюю активность питомца в грязных сугробах и лужах: лучше предложить собаке альтернативу в виде игры с хозяином. Убрать грязь с любимца прямо на улице помогут специальные средства и влажные салфетки. Так удастся обеспечить чистоту в квартире после прогулки.

Ветеринар Вера Земская ранее предупредила, что лишний вес у домашних питомцев может не только негативно отразиться на качестве жизни, но и снизить ее продолжительность. В частности, ожирение угрожает здоровью сердца, суставов и может привести к возникновению диабета и артрита.