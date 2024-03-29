Шесть видов пятен, от которых можно избавиться с помощью растительного масла

Растительное масло точно есть на любой кухне, но знаете ли вы, что его прекрасно можно применять и для уборки? Это натуральное средство для избавления вещей от пятен и различных следов, для которых в противном случае вам пришлось бы покупать еще одно чистящее средство.

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Деревянная мебель

Если вы случайно поставили горячую тарелку с супом или кружку с горячим кофе на деревянный журнальный столик, тумбочку, то, возможно, на ней осталось пятно. Смесь масла и уксуса поможет удалить эти неприглядные пятна. Нанесите ее на бумажное полотенце и приложите к пострадавшему участку. Оставьте на час, а затем протрите.

Чугунные сковороды

Если ваша чугунная сковорода выглядит сухой и покрытой неприятной серой пленкой, используйте сочетание растительного масла и крупной соли, чтобы она выглядела как новая. Соедините равные части обоих ингредиентов и аккуратно нанесите смесь на чугун, затем мягко потрите. Ополосните сковороду горячей водой и вытрите насухо мягкой тканью.

Руки, испачканные краской

После занятий творчеством или ремонта часто приходится оттирать и счищать засохшую краску с рук. В следующий раз, когда масляная краска оставит следы на коже, нанесите на них щедрое количество любого растительного масла. Вотрите его в руки и дайте впитаться в краску и кожу в течение пяти минут. Аккуратно и бережно помассируйте ладони одна о другую и смойте остатки масла водой с мылом. Повторяйте процедуру столько раз, сколько потребуется. Бонус: и руки потом дополнительно увлажнять не придется!

Кожаная мебель

Кожаные диваны, кресла и оттоманки могут стать жесткими и даже потрескаться, если их регулярно не обрабатывать кондиционером. Чтобы приготовить домашний кондиционер для кожи, нагрейте пчелиный воск, растительное масло и масло ши и хорошо перемешайте. С помощью мягкой и чистой ткани нанесите небольшое количество остывшей смеси на кожу, обязательно хорошо отполировав ее сухой тканью после нанесения увлажняющего средства. В экстренной ситуации можно обойтись одним растительным маслом.

Остатки наклеек

Мало что может быть более неприятным, чем липкие следы от наклеек или этикеток, но решение этой проблемы, скорее всего, лежит у вас в шкафу. Нанесите растительное масло на участок с остатками наклейки, чтобы размягчить ее. Используйте пластиковый скребок или нож, чтобы соскоблить упрямые следы. Как только вы удалите их, протрите поверхность тряпкой или салфеткой.

Нержавеющая сталь

Приборы из нержавеющей стали легко покрываются брызгами жира и отпечатками грязных пальцев… Решение? Предотвратить их появление. Растительное масло защищает приборы от пятен и других следов, поэтому вам не придется так часто проводить глубокую чистку. Протерев приборы намыленной тряпкой для посуды и высушив их салфеткой из микрофибры, используйте другую салфетку из микрофибры, чтобы аккуратно нанести на нее небольшое количество масла. Используйте тот же метод для кастрюль и сковородок из нержавеющей стали, чтобы придать им освежающий блеск.