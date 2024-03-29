Как вырастить крупные и сочные огурцы: лайфхаки на зависть соседу

Один из самых популярных овощей на российском огороде — огурец. Но далеко не каждый дачник может вырастить красивый и сочный плод. Опытный садовод с 16-летним стажем Денис Шмелев рассказал Womanhit несколько секретов по выращиванию огурцов, из-за которых будут завидовать все ваши соседи.

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1. Кормим молоком

Да, огурцы любят молоко, но об этом точно не знают ваши соседи. Денис: «Не увлекайтесь и подкармливайте огурцы молоком, разбавленным в воде, примерно раз в две недели, они будут расти намного крепче». Эксперт также рекомендует использовать максимально натуральное молоко, без дополнительных обработок.

2. Соблюдаем правила полива

По большей части огурец состоит из воды, однако слишком усердно поливать овощ в течение всего периода роста не стоит.

«Следите за температурой. В жаркие дни поливайте через день, причем теплой водой, а в пасмурные прохладные дни я бы вообще на некоторое время отказался бы от полива», — комментирует наш эксперт.

Что касается времени, лучше всего поливать огурцы в вечерние часы, особенно, когда огурцы успели прорасти — так вода не сожжет листья под палящим солнцем.

3. Рыхлим почву

Не допускайте, чтобы почва была слишком плотной.

Денис: «Я много раз замечал, что в плотной почве прорастает скромный плод. Иногда даже завязи осыпались. Так что отслеживайте этот момент».

Рыхлите почву после полива или обильного дождя, когда есть особый риск уплотнения земли.

4. Правильное соседство

У овощей есть свои предпочтения относительно соседства на грядке.

Денис: «Огурцы плохо себя чувствуют по соседству с томатами — держите их подальше друг от друга. Сажайте смело рядом с горохом или салатом».

Учитывайте «интересы» своих огурцов и они порадуют вас отличными плодами.