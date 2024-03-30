Поклейка обоев своими руками: что нужно знать

Как выбрать обои

© Российская Газета

Итак, для начала нужно решить, какие обои вам нужны. Существуют три основных вида обоев - бумажные, флизелиновые и виниловые.

Бумажные обои

Бумажные обои бывают однослойные и многослойные.

Их плюсы:

огромный выбор цветов и декора;

экологичность материала;

доступная цена.

Минусы:

боятся воды,

довольно низкая устойчивость к солнцу,

при поклейке могут порваться. Многослойные обои прочнее однослойных, могут быть с тиснением, но они и более тяжелые.

относительная недолговечность (4-5 лет).

Флизелиновые обои

В состав флизелиновых обоев входит полиэстер, поэтому они более износостойкие и долговечные.

Плюсы:

устойчивость к механическим и химическим повреждениям;

не боятся воды, можно мыть;

пожаробезопасность.

Минусы:

Более высокая стоимость

Ассортимент меньше, чем у бумажных обоев.

Виниловые обои

Виниловые обои состоят из двух слоев: флизелиновой основы и верхнего слоя из поливинилхлорида. В зависимости от способа нанесения рисунка делятся на вспененные и горячего тиснения.

Плюсы:

высокая износостойкость,

несложный уход с применением моющих средств,

можно скрыть небольшие дефекты стен.

Минусы:

при горении выделяют ядовитые вещества,

не "дышат",

более высокая стоимость.

Антивандальные обои

Хорошая новость для тех, у кого маленькие дети или представители семейства кошачьих! Для вас придуманы антивандальные обои.

Если необходимо защитить стены от фломастеров любимого чада, лучше выбрать флизелиновые антивандальные обои, которые:

экологичны и безопасны,

легко отмываются от загрязнений,

устойчивы к ударам и истиранию.

Если ваша головная боль - порча обоев четвероногими питомцами, то следует обратить внимание на коммерческие (контрактные), ламинированные и стеклообои. Это еще более плотные и износоустойчивые материалы, они пожаробезопасны, влаго- и кислотостойкие.

Менее распространенные виды обоев - жидкие, бамбуковые, текстильные и фотообои.

Жидкие обои

Жидкие обои, конечно, можно отнести к обоям с большой натяжкой. Это сухая смесь, которую разводят водой и наносят на стены специальными инструментами.

Плюсы:

устойчивость к плесени и гниению,

возможность замаскировать неровности стен,

относительная простота нанесения.

Минусы:

низкая степень устойчивости к влаге

низкая степень устойчивости к истиранию

довольно небольшой ассортимент.

Бамбуковые обои

Это на 100% экологически чистый материал. Представляют собой небольшие рейки, скрепленные на производстве и готовые к поклейке на стену.

Плюсы:

не выгорают,

служат около 10 лет,

хорошая шумо- и теплоизоляция.

Минусы:

довольно сложное и кропотливое крепление,

высокая стоимость.

Текстильные, или тканевые, обои

Такие обои состоят из нескольких слоев - основы из бумаги или флизелина и декоративного слоя из ткани (шелка, льна, хлопка).

Плюсы:

экологичность,

отличный внешний вид,

светоустойчивость.

Минусы:

высокая цена,

сложность в поклейке,

нежелательны для аллергиков, так как скапливают пыль.

Выбор обоев в зависимости от назначения помещения

Исходя из вышесказанного, можно определить, какие обои подходят для того или иного помещения. Разумеется, для помещения с повышенной влажностью (кухня, ванная) нужно выбирать влагостойкие покрытия - флизелиновые, виниловые либо антивандальные.

Для детских комнат и спален важное условие - натуральность материалов. Здесь лучше подойдут бумажные и бамбуковые обои, фотообои.

В коридоре, где высокая проходимость и постоянный контакт с верхней одеждой и грязной обувью, лучший вариант - флизелиновые или ламинированные (антивандальные) покрытия.

Как рассчитать количество обоев

Важная часть поклейки обоев - правильный расчет их необходимого количества.

Самый простой способ рассчитать нужное число рулонов - найти калькулятор на специализированных сайтах. Например, здесь.

Конечно, можно посчитать и самостоятельно. Вычисляем площадь оклеиваемой поверхности (длину умножаем на ширину), делим на площадь каждого рулона - и получаем количество рулонов. Отсюда вычитаем площадь окон и дверных проемов.

Конечно, если на обоях сложный рисунок, который нужно подгонять, необходимо брать на 1-2 рулона больше.

Учтите, что часть обоев уйдет в обрезки - длина рулона вряд ли будет кратна высоте потолков, часть обоев придется подгонять под небольшие участки стены у двери, вокруг окон. На этот случай также нужен небольшой запас обоев.

Покупая обои, обратите внимание на номер партии, указанный на упаковке. Если рулоны окажутся из разных партий, есть вероятность, что оттенок будет немного отличаться.

Какие инструменты понадобятся

Список инструментов, необходимых для работы, довольно простой:

Малярный или канцелярский нож. Чем он острее, тем более качественными получатся срезы, поэтому лучше на этом не экономить. Два валика: один с ворсом, для нанесения клея на поверхности (вместо него можно взять кисть), другой для прокатки обойных полотен в местах стыков и удаления воздушных пузырей. Емкость для разведения обойного клея. Любая чистая емкость, в которой удобно развести клей. Старая кастрюля или большая обрезанная пластиковая бутылка тоже подойдут. Учтите, что в емкость должен входить валик для клея (если вы пользуетесь им). Уровень строительный либо отвес малярный для определения ровных линий на стене при поклейке полотен. Кисть для нанесения клея необходима для промазывания труднодоступных мест, где не достанет валик. Несколько мягких чистых тряпок для удаления лишнего клея и приглаживания полотен ради удаления воздушных пузырей. Будьте аккуратны, разглаживая дешевые бумажные обои - можно их испортить. Рулетка строительная для измерения необходимой длины полотна. Карандаш простой для отметок на полотнах при поклейке.

Выбор клея

Какой клей выбрать? Видов обойного клея выпускается великое множество, на любой вкус и кошелек. Любой клей состоит из базы и различных добавок. В базе обычно используется метилцеллюлоза, карбоксиметилцеллюлоза и модифицированные крахмалы. В зависимости от добавленных компонентов получают разные виды клеев.

Есть:

универсальные клеи - например, старый добрый бустилат, который сразу готов к употреблению, его не надо разводить.

специальные клеи для каждого вида обоев.

Очень удобно, когда клей с пигментом, чтобы было видно необработанные им участки. После высыхания пигмент обесцвечивается.

Как правило, в современные клеи добавляют бактерицидные и противогрибковые вещества.

Можно ли клеить обои на обои или на краску

Сложный вопрос, встающий перед поклейкой обоев - нужно отдирать старые обои или можно клеить на них? Это довольно важный нюанс всего процесса, ведь от этого зависит и внешний вид помещения, и долговечность ремонта.

Если нет времени или желания снимать слой старых обоев, нужно помнить такие моменты:

Слой прежних обоев не должен быть очень толстым, должен прочно крепиться к стене, поверхность должна быть гладкой, не рифленой и без оттисков.

Клеить новые обои можно только на бумажные обои, на виниловых и флизелиновых новый материал будет плохо держаться, так как на них имеется рельеф.

Старые обои не должны быть очень яркими, так как они могут позже просвечивать через новый слой.

Как показывает практика, срок службы обоев, наклеенных на старый слой, значительно сокращается.

Подготовительный этап

Стены необходимо тщательно подготовить к поклейке новых обоев. От этого зависит, хорошо ли они лягут и долго ли будут держаться.

Снятие старого покрытия

Если нужно удалить слой старых обоев, их надо смочить мокрой тряпкой или побрызгать водой из пульверизатора или парогенератора. В продаже есть специальные жидкости для снятия старых обоев. После снятия старой отделки нужно заштукатурить трещины и сколы и прогрунтовать поверхность.

Если стены покрыты краской, придется потрудиться больше. Краску можно отбить с помощью молотка или дрели со специальной насадкой. Конечно, будет много пыли, к этому надо быть готовым. Можно удалить краску с помощью специального химического раствора. По прошествии 5-7 часов краска легко снимается. Наконец, краску можно снять при помощи строительного фена. Но в этом случае в помещении будет очень сильный запах.

Выравнивание, шпатлевка и грунтовка

После снятия старого покрытия следует:

очистить стены от пыли и загрунтовать,

заделать трещины гипсовой смесью,

снова прогрунтовать,

покрыть нетолстым слоем шпатлевки, дать ей высохнуть и отшлифовать.

пройтись финишной грунтовкой.

Если тщательно проделать все эти этапы, расход обойного клея будет меньше, так как сцепление стены с обоями будет крепче.

Как клеить обои: подробная пошаговая инструкция

Оклейка стен

Перед наклейкой первой полосы нужно разметить стену с помощью строительного уровня или отвеса (начертите карандашом вертикальную линию, вдоль которой наклеите первую полосу обоев). От этого зависит, насколько ровно лягут листы.

Нарезать полосы обоев необходимой длины.

Нанести клей:

Если обои бумажные, клей нужно наносить непосредственно на них. Затем следует подождать 8-10 минут, чтобы он хорошо впитался.

Если обои тяжелые, флизелиновые или виниловые, клей наносится на стену.

Первая полоса клеится от оконного проема. Клеим полосу по нанесенным линиям, проверяем по уровню или отвесу. Излишки клея убираем мягкой тканью либо шпателем. Следующие полотна клеим аналогично, убирая воздушные пузыри от центра наклеенной полосы к краям.

По оконным проемам излишки обоев следует обрезать после полного высыхания.

Если стыки обоев после высыхания немного отошли - не страшно, их можно промазать кисточкой специальным клеем для стыков.

Как поклеить широкие обои

Рулоны обоев бывают разной ширины. Чаще всего это 52-53 см и 1,06 метра.

Если помещение с большими ровными стенами, лучше выбрать широкие полосы - оклейка пройдет быстрее. Придется меньше отмерять полосы по высоте стены. Будет меньше вертикальных стыков полос.

Если в помещении много углов, выступов и ниш - легче будет справиться с узкими полосами обоев.

Технология оклейки стен широкими и узкими полосами обоев одинакова. Но манипулировать широкими полосами легче вдвоем, тогда как с узкими при желании можно справиться и в одиночку.

Проклейка сложных мест

Радиаторы отопления и розетки перед поклейкой рекомендуется снять, тогда клеить будет значительно проще и результат будет лучше. Электрические контакты необходимо заизолировать. Отверстия для розеток на обойном полотне вырезаются с помощью линейки и канцелярского ножа. Если снять радиатор невозможно, придется оклеивать стену за ним, разрезая обои на небольшие куски.

При оклейке внешних (выступающих) углов стен желательно, чтобы полоса обоев заходила на угол на 3-4 см. Следующую полосу клеим внахлест на 5-6 мм. При наличии морщин надо сделать на полосе надсечки и разгладить полотно мягкой тканью.

При оформлении внутреннего угла полотно тоже должно заходить на несколько сантиметров на угол. Шпателем осторожно вдавливаем полотно в угол. Следующий кусок помещаем прямо в угол.

Распространенные ошибки при поклейке обоев и как устранить дефекты

Воздушные пузыри

Причин может быть несколько: низкая температура в помещении, недостаточное промазывание клеем полотна, некачественное разглаживание при поклейке, неправильный выбор клея. Можно проколоть пузырь обычной иглой, выдавить остатки клея и пройтись мягкой тканью.

Разошлись стыки

Это может быть следствием нарушения технологии - было нанесено слишком много клея, обои пропитались и разбухли, а после высыхания на стене подсохли и уменьшились. Можно попробовать это исправить - например, смочить края полос, а когда они разбухнут, подтянуть друг к другу и подклеить уже на клей ПВА. Другой вариант - аккуратно подкрасить шов в оттенок обоев.

Отклеивается полотно после высыхании

Причиной может быть тоже нарушение технологии поклейки либо неправильно подобранный клей. При работе нужно избегать сквозняков в помещении. Отклеившийся кусок необходимо снова промазать клеем и приклеить.

Отошли обои у наличников и плинтусов

Возможно, эти места были плохо промазаны клеем. Необходимо промазать поверхность и кусок обоев, опять, подождать положенное время для пропитки и аккуратно подклеить, хорошо разгладив.

Толстые места стыков

Это происходит, если места стыков новых обоев легли поверх стыков старых обоев либо если внахлест наклеены плотные обои. Если это очень заметно, необходимо переклеить проблемные места.

После высыхания обоев проступили пятна

Это случается, когда некачественно была прошпаклевана стена. Необходимо снять обои и заново обработать поверхность стены, чтобы убрать дефект.