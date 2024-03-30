Как часто нужно чистить матрас, чтобы избежать проблем со здоровьем

Со временем на матрасах могут скапливаться грязь и бактерии, вызывая такие проблемы со здоровьем, как аллергия, астма и экзема. Эксперт по интерьерам спален Брайан Диллон рассказал, как часто нужно чистить этот важный для комфорта предмет.

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Ваш матрас может стать рассадником грязи и бактерий. В среднем человек сбрасывает около 10 граммов отмерших клеток кожи каждую неделю, обеспечивая обильный источник пищи для миллионов пылевых клещей. Эти микроскопические организмы процветают в тёплой и влажной среде.

Пылевые клещи — не единственная проблема. Брайан Диллон рассказал о недавнем исследовании, которое показало, что обычный матрас может содержать до 10 миллионов бактерий.

Во время сна наш организм вырабатывает пот, масла и другие телесные жидкости, создавая среду, способствующую росту бактерий.

Чистить матрас рекомендуется не реже одного раза в шесть месяцев. Также эксперт советует использовать защитный чехол для матраса.