Наступает сезон активной защиты домашних питомцев

В связи с потеплением в Центральной России активизировались клещи, чьи укусы смертельно опасны для собак. Также весна — время повышенной вирусной заболеваемости собак и кошек на уличном выгуле.

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Моя коллега Наталья каждую весну покупает для своего спаниеля таблетки против клещей. Клещи — переносчики смертельных для собак инфекций. Прием таблеток — по одной штуке в месяц — единственная эффективная форма защиты. Препараты, которые можно купить в Москве, это «Симпарика» (производство США), примерно от 1,5 тысячи до двух с лишним тысяч рублей за одну таблетку, «Фронтлайн Нексгард» (Франция), в среднем 3,5 тысячи рублей три таблетки, и «Бравекто» (австрийский препарат), от 3 тысяч до 6 тысяч рублей за одну таблетку, которая действует три месяца. Самый дорогой и подделываемый. Наталья заказала американскую «Симпарику» знакомым за рубежом, потому что в России цены на собачьи таблетки сильно кусаются:

«В прошлом году 30 марта я покупала одну упаковку по цене чуть более 2 тысяч рублей. Потом препарат пропал, и цена в середине лета доходила до 9 тысяч рублей на маркетплейсах. Поэтому в этом году до наступления сезона я решила озадачиться заранее этим вопросом. Уже в середине февраля «Симпарика» стоила 4 тысячи рублей. Цена не коррелировала с курсом евро. Рост евро был не так велик, как рост стоимости этого препарата. Сейчас в сетевых зоомагазинах препарат нашей дозировки стоит 5800. Но еще я интересовалась ценами за рубежом. Например, в Турции в 20-х числах марта «Симпарика» стоила примерно 4600. Получается, что и за рубежом эти препараты тоже подорожали».

Второй этап защиты питомца — весенняя вакцинация и собак, и кошек. Александра сделала прививку от бешенства своей таксе в одной из столичных клиник:

«Когда мы пришли к ветеринару, у нее в ассортименте была французская вакцина, чешская вакцина и обычно бывает две российских, но в этом году была только одна, потому что другая закончилась. Что касается французского препарата, то, по словам нашего ветеринара, на него плохие отзывы — высокий риск подделок, потому что сейчас никакой ответственности за зарубежный препарат никто из производителей не несет. С чешским препаратом получше, но вакцина стоила 5 тысяч рублей. Российский дешевле — 2 тысячи рублей. Прививали препаратом «Мультикан-8».

Тот самый французский препарат, который не был рекомендован Александре, — это «Эурикан», поливалентная вакцина. Примерно год назад ее стали подделывать. По отзывам ветеринаров, она может вызывать серьезную аллергию. В интернет-аптеке доза «Эурикана» сейчас стоит 2300 рублей. Чешская вакцина, которую Александре предложили за 5 тысяч, это «Биокан». На маркетплейсах она продается за тысячу рублей. Хорошая, но не очень подходит для собак мелких пород и щенков — из-за наличия живого вируса питомец может заболеть. Вакцину «Биофел» того же чешского производителя, но для кошек лучше вообще не использовать — кошки ее тяжело переносят, говорит частный практикующий ветеринарный врач с 30-летним стажем Екатерина Стивкина. Российский «Мультикан» для кошек хорош всем, кроме одного: не содержит бешенства. А этот вирус лучше прививать в компании с другими.

Но в целом на российском рынке дефицита нет, при желании можно найти хорошие импортные препараты. Ими можно вакцинировать даже животных в ремиссии хронического заболевания. Препарат для прививки, как и таблетки, можно купить самому в аптеке или на маркетплейсе или даже привезти из-за границы. Но в ветклинике его использовать не будут, говорит ветеринар Екатерина Стивкина:

— Мы стараемся прививать кошек именно отечественной вакциной «Мультикан». В некоторых клиниках появляется импортный «Нобивак Трикет», но не во всех, это нужно искать. «Пуревакс», Франция, тоже появляется, надо искать.

— Если человек решил привезти из-за рубежа свою вакцину или приобрел ее не в ветеринарной клинике, то могут ли ему привить животное в клинике?

​— Нет, в ветеринарной клинике не привьют. Как хранилась вакцина? Как перевозилась вакцина? Из-за этого они не прививают в ветклиниках чужой вакциной, только своей. Если только это не частный врач, который возьмется и привьет.

Важный момент. Если владельцу нужны официальные документы о вакцинации для вывоза питомца за рубеж, их могут дать только государственные ветлечебницы.