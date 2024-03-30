Как быстро избавиться от сорняков в огороде, рассказал агроном

Сорняки в силу своей разительности стремятся вырасти как только начинает сходить снег. Даже если осенью были проведены специальные работы, перекопана почва, избавиться от них на 100% невозможно. Что можно предпринять прямо сейчас, рассказал в беседе с aif.ru агроном Василий Яковлев.

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«На самом деле задача не такая уж и трудная, и суть ее заключается в том, чтобы попросту не дать сорнякам взойти. На грядах, где вы посев и посадки только замыслили, можно расстелить укрытие – обязательно черного цвета», – отметил эксперт.

По его словам, можно использовать нетканые укрывные материалы, типа лутрасила, спанбонда или агроволокна или обычную черную полиэтиленовую пленку. Под таким укрытием сорняки быстро всходят, но тепло убивает их, подавляя рост и дальнейшее развитие. Ночные холода, которые еще характерны для весны, усиливают эффект, замораживая на корню пробудившихся недругов.

Для пустых грядок укрытие должно быть сплошным, но в противосорняковых мерах нуждаются и грядки с подзимними посевами.

«Как только полезные всходы станут заметными, перед использованием или после укладки на почву при условии, что сквозь материал всходы видно, придется проделать в укрытиях отверстия для них», – рассказал агроном.

Он подчеркнул, что это займет некоторое время. Такое укрытие можно держать несколько недель, но иногда его нужно поднимать, чтобы удалить всходы сорняков. По итогу должна получиться идеально чистая земля.