Картина с секретом: делаем денежное дерево своими руками

Догадайтесь, из чего сделана эта объемная картина? И простой бумаги!

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Материалы и инструменты

Рамка без стекла

Туалетная бумага (самая дешевая, чем грубее, тем лучше)

Краски (у меня обычная гуашь),

кисть

Монетки

Клей ПВА

Ход работ

Разводим клей ПВА с водой в пропорции 1:2. На подложку для фото накладываем мокрую бумагу, слегка ее приминая, чтобы получались заломы. У меня была только рамка, поэтому я вырезала кусок картона, на него и клеила.

Даем немного подсохнуть. И начинаем делать само дерево. Для этого скручиваем бумагу и, намочив ее в клею, раскладываем как вам нравится.

Даем высохнуть. Проблема картона в том, что он при высыхании немного деформируется, за этим нужно следить.

Теперь раскрашиваем нашу картину. Сначала фон красим коричневой краской, особое внимание уделяем местам под деревом.

Даем подсохнуть. Теперь начинается самая кропотливая работа: нужно прокрасить все ветки черной краской, аккуратно, не заходя на фон и прокрашивая все ямки.

Теперь клеим монетки клеевым пистолетом, если его нет, можно просто суперклеем. И сверху, почти сухой кистью, красим золотой краской, чтобы стал более виден рельеф.

Я выбрала эти цвета. Если вам кажется слишком мрачно, можете использовать другие. Эту картину можно повесить у себя для привлечения богатства или подарить родным и друзьям. Тем более впереди наш любимый праздник!