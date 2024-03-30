Памятка дачникам:  как правильно удалять борщевик

Биолог рассказала, каким образом нужно ликвидировать борщевик с участка, чтобы он больше не появился, сообщает ИА DEITA.RU.

Татьяна Алексеева, доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения в беседе с «Известиями» рассказала, как правильно нужно удалять опасный сорняк. Желательно выбрать время для борьбы с борщевиком весной, пока растение не успело отцвести.

Борщевик довольно быстро разрастается, так как у него не наблюдается естественных «врагов». Для устранения этого сорняка с дачного участка, допустимо применение гербицида – специального химического вещества, предназначенного для ликвидации растений. Биолог поясняет, что нужно провести ряд мероприятий после того, как листовая часть растения отомрёт. Нужно срезать эту часть, далее выкопать корень, а саму ямку присыпать солью. Однако вполне вероятно, что эти действия нужно будет повторить неоднократно, так как борщевик отличается мощной корневой системой.

Борщевик можно удалять и методом скашивания, но процедуру придётся проводить несколько раз в сезон, чтобы не допустить цветения растения. Между тем, такой способ не позволит окончательно забыть об этом сорняке, так как не затрагивает его корни.

Биолог подчёркивает, что при работе с борщевиком крайне важно соблюдать меры безопасности, чтобы сок растения не попал на кожу, так как это может привести к фотодерматиту.