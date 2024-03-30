Долгое время существовало мнение, что плющ, обвивающий стены домов, наносит вред зданиям. Но последние исследования, проведенные ботаником Джеймсом Вонгом и Королевским обществом садоводства, кардинально меняют этот взгляд, передает Центральная Служба Новостей.

Оказывается, что плющ не только не вредит стенам, но и способствует улучшению энергоэффективности зданий. Создавая естественный изоляционный слой, плющ помогает поддерживать оптимальную температуру внутри, снижая тем самым расходы на отопление и кондиционирование.

Это открытие переворачивает устоявшиеся представления и подчеркивает важность принятия садоводческих решений на основе научных данных, а не мифов и страхов. Таким образом, плющ может стать не только элементом декора, но и важным фактором в создании более энергоэффективных и уютных домов.