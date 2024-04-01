Ученые открыли способность собак реагировать на жесты

Собаки, привыкшие общаться с сородичами не только лаем, но и языком тела, хорошо понимают движения человека. Их легко обучить выполнять команды не по голосу, а по жестам, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Собаки воспринимают нас в первую очередь через мимику и жесты, а уже потом через слова. Даже между собой они помимо лая и рычания используют язык тела: позу, положение головы или хвоста. Таким образом, положение вашего тела или жест может многое сказать вашему питомцу», – приводит слова Голубева РИА «Новости».

Он отметил, что если собака регулярно видит определенные положения тела человека, то со временем она начинает понимать, какие из них означают игру, указывают на что-то или запрещают действие. Например, хозяин может научить собаку подходить к нему по поднятой вверх руке, заменив таким образом команду «ко мне». Однако для собаки, которая не встречалась с таким жестом, он будет непонятен.

«Есть питомцы, для которых жесты – это чуть ли не единственный способ общения с человеком. Например, жесты применяют для управления глухой собакой вместе с электронным ошейником. При нажатии на кнопку ошейник вибрирует (не бьет током!), подавая сигнал собаке посмотреть на человека, а затем человек показывает ей жест, который означает команду», – добавил Голубев.

Обучить собаку реагировать на жесты, по его словам, просто, особенно если она уже знает голосовые команды. Ключом к обучению кинолог назвал своевременное поощрение за правильно выполненные требования. Одну и ту же команду нужно каждый раз сопровождать одним и тем же жестом, и со временем собака начнет выполнять ее, не ориентируясь на голос.

«Можно сразу учить собаку выполнять команды по жесту или с помощью движения вашего тела. Например, присядьте рядом с сидящей собакой и протяните ей руку. Если она потрогает вашу руку лапой, похвалите ее и угостите. Постепенно собака поймет, что протянутая к ней рука сидящего человека означает «Дай лапу!» – рассказал президент РКФ.

В общение с собакой можно вводить любые жесты, добавил он. Чем чаще команды-жесты будут использоваться в жизни питомца, тем быстрее и лучше он их усвоит.