Поведение кошки связано как с породными особенностями, так и является следствием разных факторов окружающей среды. Некоторые животные требуют особого подхода – это правда. Относятся ли ним питомцы британской породы? Потенциальные владельцы перед приобретением задают самые различные вопросы: почему британские кошки злые, все ли они демонстрируют такое поведение и т.д.

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Возможно, мнение о том, что британцы имеют сложный характер, появилось у обывателей из-за недостаточных знаний или неправильных представлений о специфике этой породы. В реальности же эти кошки обладают спокойным и уравновешенным нравом. Они часто описываются хозяевами как ласковые, дружелюбные и преданные питомцы.

Особенности породы

Британские короткошерстные кошки не являются агрессивными по отношению к людям, сородичам и другим домашним животным. Они известны своей послушностью и спокойствием. Эти питомцы даже хорошо ладят с собаками, при условии, что те ведут себя миролюбиво. Поэтому можно с уверенностью сказать: мнение о том, что британские кошки злые, ошибочно.

Эта порода также хорошо относится к детям, включая самых маленьких. В случае если малыш причинит животному боль, оно, конечно, может зашипеть. Но сразу кусать или царапать будет вряд ли. Питомец просто удалится от ребенка на безопасное расстояние, попытается избежать конфликта.

Хотя большинство представителей этой породы имеют спокойный нрав и обычно не проявляют агрессию без причины, важно учитывать, что каждое животное имеет свои индивидуальные особенности характера и может реагировать по-разному на изменения в окружающей среде. Для владельца важно наблюдать за поведением своего питомца и учиться понимать его состояние по мимике, движениям тела и т.д.

Злые ли британские кошки?

Влияет ли брахицефалия на агрессивное поведение

Брахицефалия – это анатомическая особенность, характеризующаяся укорочением черепа у животных. У британских короткошерстных кошек это состояние связано с генетикой и может приводить к различным проблемам со здоровьем из-за сокращения дыхательных путей.

У особей с брахицефалией существуют проблемы с дыханием, которые вызывают дискомфорт и повышенную раздражительность. Вот почему британские кошки могут быть злыми. Владельцу такого питомца важно постоянно следить за его состоянием, в случае возникновения проблем со здоровьем сразу же обращаться к специалисту на очный прием.

Крайне важно организовать необходимый уход и внимание британским кошкам, обеспечивая комфорт и благополучие, а также следить за их поведением, чтобы своевременно обнаруживать любые изменения.

Почему британские кошки могут быть злыми

Кошки любой породы могут демонстрировать недовольство по различным причинам, включая защиту своей территории, страх, боль или беспокойство. Это состояние совершенно не зависит от породной принадлежности и присуще всем питомцам в определенной ситуации.

Возможные факторы, объясняющие, почему британские кошки могут быть злыми:

Инстинкт. Как известно, кошачьи – это хищники. И хоть домашние питомцы уже почти не знают, что такое охота, они все еще могут демонстрировать агрессивное поведение в процессе игры. Бывает, что кот настолько заиграется, что начинает злиться, кусаться и т.д. Подобное нужно пресекать, давая понять любимцу, что вы недовольны.

Болезнь. Кошки могут изменять свое поведение из-за болезни и дискомфорта, связанного с ней. Боль может вызывать стресс и негативные эмоции.

Травма. Перенесенные травмы, как физические, так и эмоциональные, могут отразиться на поведении кошки. Из-за полученного негативного опыта она может начать злиться.

Жестокое обращение. Если животное подвергалось жестокому обращению в прошлом или сейчас находится в стрессовой ситуации, это может вызвать у него нежелательное поведение.

Стресс. Наличие других питомцев, гостей или изменения в окружающей среде могут быть причинами стресса у кошек и, соответственно, проявлений злости.

Важно понимать, что поведение вашего любимца может являться следствием факторов окружающей среды. Владельцу требуется обратить внимание на возможные причины случившейся агрессии, попытаться создать безопасную и комфортную обстановку для питомца. Если же злость возникла из-за болезни или травмы, то непременно нужно обратиться за квалифицированной помощью. Не стоит заниматься самолечением.

Что делать, если британец неласковый?

Британская короткошерстная кошка имеет свою породную специфику, и, за некоторыми исключениями, ее представители чаще всего не проявляют особой любви к тесному контакту с людьми.

Эти коты предпочитают иметь личное пространство и могут негативно реагировать, если человек подошел слишком близко и пытается прижать к себе питомца. Они, однако, могут любить мягкие прикосновения и наслаждаются ласками или уходом, зачастую любят процедуру вычесывания. Но британцы не особо хотят сидеть у владельца на коленях, им комфортнее просто находиться рядом, например, на диване. Предоставление этим кошкам персонального пространства является важным аспектом их содержания.

Чтобы определить, комфортно ли вашей любимице, когда ее берут на руки, попробуйте положить ладонь под ее грудь. Если она не сопротивляется этому, аккуратно прижмите ее к себе для кратковременного объятия. Отпустите кошку, как только поймете, что ей захотелось уйти, не настаивайте на продолжении.

А вообще представителей любой породы лучше всего приучать к объятиям и близкому контакту с человеком с детства. Социализации важно уделять достаточно времени.

Как быть, если питомец внезапно изменил поведение

Если кот отличался ласковостью и дружелюбностью, а затем вдруг стал вести себя иначе – это серьезное основание, чтобы обратить на него внимание. Изменения в поведении и проявление спонтанной агрессии могут быть вызваны различными факторами, такими как стресс, активность половых гормонов (особенно если питомец некастрированный), хроническая боль или стресс. В случае, если кот начал кусаться, шипеть, важно понять, что спровоцировало это. Возможно, любимец нездоров и требуется немедленная помощь.

Рекомендуется обратиться к ветеринару, который выяснит, почему ваша британская кошка стала вдруг такой злой, оценив состояние здоровья животного и исключив возможные патологии. Специалист может порекомендовать кастрацию или стерилизацию, если дело в гормонах, что поможет предотвратить нежелательную беременность, снизит стресс, связанный с половыми инстинктами и уменьшить вероятность развития некоторых заболеваний.

Если агрессию вызвали какие-либо изменения в окружении, нужно попытаться исключить их влияние на питомца. Постарайтесь создать комфортную обстановку для животного, устраните стрессовые ситуации.

Обращение к зоопсихологу

Зоопсихологи специализируются на изучении поведения животных и работают над пониманием и решением различных проблем, связанных с этим. Они помогают владельцам устанавливать эмоциональную связь с питомцем, а также способны определить, почему ваш британец стал злым.

В отношении кошек, зоопсихологи работают в нескольких основных направлениях: