Почему у кошек шершавые языки – четыре причины

Вы когда-нибудь замечали, что язык кошки напоминает отдаленно спинку ежа? Его поверхность покрыта белесыми иголочками, из-за которых бывает так непросто принимать кошачьи нежности и вылизывания вашего лица. Но зачем такая странная особенность нужна питомцу? Полезна ли она в быту или это устаревшее наследие диких предков?

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В этой статье мы рассказываем, почему у кошек язык шершавый и грубый, зачем нужны эти шипики, и из чего они состоят, есть ли минусы у такого строения, обладают ли другие животные и люди чем-то подобным. А также затронем тему болезней языка кошек и объясним, что с этим делать.

Из-за чего у кошек шершавые языки?

Ощутить всю жесткость шершавого языка в полной мере можно в том случае, если питомец склонен облизывать части вашего тела. Особенно болезненны вылизывания мест с тонкой кожей, например, в зоне лица, шеи или сгиба руки. Но что придает обычному, казалось бы, языку такую жесткость?

Отличие кошачьего языка заключается в особенности строения сосочков на его поверхности.

Нитевидные и конусовидные сосочки, которые выглядят для нас как шипы на языке, на самом деле есть и у других животных и даже у человека, только они гораздо мягче и не такие крупные. Эти сосочки не отвечают за вкусовое восприятие и необходимы только для решения механических задач, таких как удержание еды во рту. Твердостью и формой они обязаны роговому поверхностному слою, который состоит из того же материала, что и когти питомца.

Почему у кошек шершавые языки?

Но зачем кошкам такая «конструкция» на языке? Почему у других животных язык гораздо мягче и не имеет заметных шипов? На самом деле у разных видов отличается даже форма языка, и это необходимо для более эффективного питания с учетом разницы в рационе.

Прежде всего, кошки – хищники постоянные в отличие от тех же собак, которые могут питаться не только пойманной добычей, но и падалью и растительными кормами. И многие особенности их организма связаны с этим. Также шершавый язык помогает кошке эффективнее вылизываться и по-особому пить воду.

Очищение шерсти

Одно из самых популярных обоснований, почему у котов шершавый язык, это помощь в качественном уходе за собой. С этой точки зрения орган выполняет функцию гребня, вычесывая лишнюю шесть, удаляя грязь, пыль и даже помогая избавляться от блох. Здоровые кошки способны самостоятельно без всяких моющих средств очищать шерсть любой длины от многих загрязнений, например, от противоблошиных капель, если вы нанесли их не на холку.

Однако такая особенность приносит кошкам и некоторые проблемы – вылизываясь, они проглатывают шерсть, которая скапливается в желудке и нередко провоцирует рвоту.

Эффективное лакание жидкости

Нитевидные и конусовидные сосочки значительно увеличивают поверхность языка и помогают успешно лакать жидкости. Это является еще одной причиной, зачем кошкам шершавый язык. Животные обычно проливают и разбрызгивают заметно меньше воды во время поения, чем те же собаки. Шипики словно цепляют воду и позволяют кошкам просто опускать язык в жидкость, в то время как псы вынуждены выгибать его своеобразным ковшом.

Удержание пищи во рту

Мы держим пищу руками и пользуемся столовыми приборами, что позволяет нам аккуратно поглощать еду, не роняя ее на пол. У кошек нет возможности использовать лапы с этой целью, а вот маленькие шипики на языке, направленные в сторону глотки, довольно успешно удерживают кормовые массы во рту. К сожалению, неприятный момент заключается в огромном затруднении при выплевывании несъедобных материй, например, перьев птиц или ниток.

Обработка поступающей пищи

Твердая поверхность языка дает возможность снимать слои с поедаемой пищи. Большинство домашних кошек уже и не помнят об охоте, однако шершавый язык помогает им измельчать поглощаемые корма, ведь челюсть животного не позволяет тщательно пережевывать пищу, да и разрывать ее на куски, как собаки.

Какие проблемы могут быть с языком и что делать?

На самом деле заболевания языка для кошек – это огромная проблема. Воспаление тканей, травмы или язвы часто приводят к полному отказу от корма и даже потребления воды, что в свою очередь чревато серьезными осложнениями для здоровья. Именно поэтому не стоит игнорировать повреждения и ждать, что проблема исчезнет самостоятельно.

В клинику нужно обращаться при обнаружении:

Ран;

Ожогов;

Инородных предметов и т.д.

Раны на языке

Различные раны, полученные в процессе драк, при игре с острыми предметами, при падении с высоты или же во время неудачной дачи таблеток, когда кошка закусывает собственный язык – все это способно приводить не только к тому, что язык станет шершавым, но и к сильной боли, кровотечению, воспалению и ухудшению самочувствия. Если вы заметили порезы или иные травмы языка, мы советуем обратиться в клинику как можно скорее. Ветеринары назначат обработки ран, обезболивание, а при необходимости наложат швы или вставят кошке специальную трубку для кормления, чтобы пища не попадала в раны и не инфицирована их, а заживление проходило быстрее.

Ожог

Особо любопытные или заинтересованные во вкусовом разнообразии питомцы грызут электрические провода, облизывают горячие поверхности, бытовую химию или разгрызают ядовитые растения. Все это может приводить к термическим и химическим ожогам языка, степень вреда которых зависит от длительности воздействия негативного фактора и других условий происшествия. Если вы заподозрили такую проблему (например, обнаружили, что кошка жевала листья молочая или других ядовитых цветов), вам незамедлительно нужно обратиться к ветеринару. Ведь чем раньше начнется лечение, тем меньше негативных последствий и рисков для питомца.

Инородные предметы

Косточки, иглы, проволока, нитки и даже перья способны застревать в ротовой полости и травмировать язык. Нередко кошки проглатывают нитки, один конец которых плотно обвивает корень языка, что в итоге выливается в тяжелейшее поражение кишечника и сильный порез тканей органа. Иглы и косточки, особенно рыбные, часто протыкают мягкие ткани во рту и длительное время могут оставаться незамеченными владельцем, что приводит к нагноению и даже голоданию. Если вы обнаружили инородное тело во рту кошки, мы не советуем извлекать его самостоятельно! Обязательно приложите все усилия и посетите ветеринара, ведь безопасное и безболезненное удаление возможно только под седацией животного.

Язвы

К язвам в ротовой полости у кошек нередко приводят такие заболевания как болезнь почек, кальцивироз и зубной камень. Соответственно, только после выявления причины состояния возможно эффективное и безопасное лечение. Если вы заметили язвы на языке питомца, необходимо показать его ветеринарному врачу, который оценит общее состояние пациента, обследует ротовую полость и, возможно, назначит дополнительные анализы. Совершенно точно не стоит самостоятельно прижигать язвы различными спиртовыми и другими растворами, это только усугубит ситуацию и принесет сильную боль вашему животному.

Опухоли

Плоскоклеточный рак довольно часто диагностируют у кошек с признаками опухолевого процесса на языке. Но также возможны и другие заболевания, такие как фибросаркома и лимфома.

К сожалению, до 90% всех новообразований ротовой полости у кошек имеют злокачественный потенциал, что особенно подчеркивает необходимость своевременного обращения к ветеринару при первых признаках опухолевого роста, который не всегда выражается в наличии припухлости, но может выглядеть как язва или очаг воспаления. Врач оценивает все риски и рекомендует возможное лечение, часто заключающееся в удалении опухолевой массы или химиотерапии.

Паралич языка

При условии повреждения нервов, отвечающих за движение языка, вероятна полная и частичная потеря возможности управлять этим органом. Такое состояние грозит питомцу огромным затруднением при глотании корма и употреблении воды, а также сложностями со смыканием челюстей и постоянными травмами языка. Нередко в развитии этих осложнений виноваты автомобильные или высотные травмы, во время которых голова получает серьезный удар. В любом случае если вы заметили, что питомец не управляет своим языком и не может глотать, необходимо срочно показать кошку врачу. В клинике доктора постараются восстановить функцию языка, но все зависит от тяжести поражения нервов.