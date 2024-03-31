Дикие травы не только портят внешний вид участка, но и отбирают питательные вещества из почвы, предназначенные для культурных растений.

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Эксперты рассказали, как победить сорняки на грядках Фото: unsplash.com

Грамотные действия перед началом сезона помогут надолго оградить садовода от необходимости прополки.

Специалисты портала ogorod.ru рассказали, что при подготовке к посадке следует применять безотвальный метод обработки почвы.

Классическая перекопка распределяет семена сорняков с поверхности земли внутрь, тем самым обеспечивая им комфортные условия для произрастания.

Безотвальный метод заключается в рыхлении почвы без переворачивания грунта, это можно сделать как с использованием специального культиватора, так и с помощью плоскореза.

Кроме того, эксперты отмечают, что почва, которая пустует или отдыхает, быстрее зарастает сорной травой, а чтобы этого избежать, нужно занять ее посадками, например, сидератами, которые насытят землю питательными веществами и естественным образом ее разрыхлят. Этой весной в качестве них можно посеять горох, горчицу, люпин, овес и фацелию.

После рыхления почвы плоскорезом специалисты рекомендуют ускорить процесс разложения растительных остатков в земле. Для этого ее нужно пролить раствором любого ЭМ-препарата. Это поможет почве стать более питательной и улучшит ее микрофлору.