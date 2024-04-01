Как постирать полотенце и не испортить его? Секреты ухода за вещами

Даже с очень дорогими моющими средствами можно получить вовсе не тот эффект, который задумывался: полотенце может стать жёстким или будет неприятно пахнуть. Как стирать полотенца так, чтобы они хорошо выглядели и не вредили здоровью, объяснила врач — аллерголог-иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая.

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Как правильно стирать полотенца

Банные полотенца рекомендуется стирать после каждого четвёртого использования, рассказала Парецкая.

Чтобы от частых стирок бельё не изнашивалось быстро, есть несколько лайфхаков: - полотенца нужно стирать отдельно от любых других вещей; - банные полотенца нужно разделять по цветам — белые стирать отдельно от цветных; - не стирать махровые полотенца с отбеливателями, содержащими хлор; - не добавлять больше порошка, чем указано в инструкции; - стирать нужно только в горячей воде, чтобы продезинфицировать полотенца.

Время от времени стоит простирывать полотенца в горячей воде без порошка, но со стаканом белого уксуса. Или стирать с обычным порошком, но не добавлять кондиционер, сказала эксперт «Доктору Питеру».

Почему полотенце жёсткое после стирки

Основные причины, почему после стирки полотенца становятся жёсткими, две: - Жёсткая вода. В этом случае вернуть белью мягкость можно с помощью стирки на высокой температуре. В воду при этом нужно добавить стакан нашатырного спирта — и больше ничего. - Слишком много порошка. Если при стирке вы добавляете больше порошка, чем написано в инструкции, после сушки ткани могут стать жёсткими. В этом случае можно просто постирать полотенца в горячей воде без каких-либо средств для стирки.

Почему полотенце пахнет после стирки

Стали вытираться свежепостиранным полотенцем и почувствовали неприятный запах? Есть две причины: - при стирке текстиль не простирался полностью; - в стиральной машине скопились плесень, бактерии и липкий скользкий налёт. Чаще всего такое бывает в машинках с фронтальной загрузкой (самых распространённых), поэтому важно регулярно чистить их специальными средствами и тщательно сушить потом.

Какое средство для стирки лучше

Ассортимент средств для стирки белья сегодня просто огромный. Порошки, капсулы, гели. Отдельно — для белого, чёрного, цветного белья, шёлка и шерсти, пуховиков. Что из этого выбрать?

На самом деле у любого средства есть плюсы и минусы. Например, обычный сыпучий порошок удаляет все пятна, не портит вещи и хорошо отстирывает постельное бельё. Но при этом он оседает в виде накипи в стиральной машине, из-за него вещи постепенно теряют цвет, а ещё он может вызвать аллергию.

Жидкие гели подходят для бережной стирки, но совсем не годятся для стирки при высоких температурах. У них нет запаха химии, ими можно стирать пуховики и куртки. Но застаревшие пятна они выводят плохо.

Капсулы борются с очень стойкими и глубокими загрязнениями и начинают работать сразу. Но у них очень стойкий запах, а ещё их нельзя использовать для замачивания и ручной стирки.