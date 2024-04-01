Как материал кружки влияет на вкус и аромат кофе? Объяснила врач

Зато, в отличие от фарфоровой, она лёгкая. При этом оба варианта полностью сохранят вкус напитка. Вообще у каждого типа посуды для кофейной церемонии есть свои плюсы и минусы. В какой кружке кофе получится вкуснее всего, «Доктор Питер» разобрался вместе с врачом — аллергологом-иммунологом, педиатром и патофизиологом Еленой Парецкой.

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Из какой кружки лучше пить кофе

Фарфор отлично сохраняет вкус и аромат кофе, а ещё не даёт ему быстро остыть. Лучше всего твёрдый фарфор, который делают с добавлением полевого шпата и обжигают при 1400 градусах. Таких кружек хватит надолго: их сложно повредить и разбить.

Костяной фарфор отличается от обычного тем, что содержит в себе костную золу. В чашке из него также хорошо сохраняются температура, вкус и аромат напитка.

Керамика долго сохраняет тепло. Минус — кружки из неё тяжёлые. Но зато красивые и, в сравнении с фарфором, недорогие.

Стекло полностью сохраняет вкус кофе, но хуже держит тепло, поэтому в кружке из этого материала он быстро остынет. Но только у таких кружек есть преимущество — можно любоваться напитком через прозрачные стенки. А ещё их легко мыть.

Как выглядит идеальная кружка для кофе

Объём — должно уместиться 25 мл эспрессо.

Высота — сверху останется место для пенки и концентрации аромата.

Форма — расширена в нижней части и сужена кверху (это повышает теплоизоляцию и дольше сохраняет тепло), нетонкая, с закруглёнными верхними краями и удобной ручкой.

Цвет — белый (подчёркивает цвет напитка и пенки).

Сколько раз можно пить кофе

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова порекомендовала выпивать в день не больше 2 чашек кофе. Причём удовольствие нужно растянуть — сразу обе не стоит. Как вариант: одну утром, а другую — около 4–5 часов вечера.

Также важно пить кофе на завтрак во время еды, а не натощак. В противном случае могут появляться неприятные симптомы — изжога, вздутие живота или болезненные ощущения, предупредила врач-гастроэнтеролог Суприя Рао.