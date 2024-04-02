Как улучшить энергетику дома

Атмосфера в доме может влиять на настроение, самочувствие и даже на отношения в семье. Эзотерик и профайлер Мирослава Буш рассказала, как наполнить свое жилье нужной энергетикой, сообщает «Вечерняя Москва».

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В первую очередь эксперт советует следить за порядком и чистотой. По ее словам, в грязи и бардаке никогда не зарождается положительная энергетика. Еще один важный фактор – чистый воздух. Проветривание помещений должно стать регулярной привычкой.

Чтобы наладить атмосферу в доме, Буш советует приобрести ароматические саше, палочки, свечи, эфирные масла или живые цветы по сезону. Кроме того, следует чаще выпекать что-то ароматное – яблочный пирог, лимонные кексы или булочки с корицей.

В доме также важно организовать место, где будут собраны атрибуты религии или мировоззрения, считает специалист. Это могут быть амулеты, иконы, алтари и свечи. Защититься от негативных взглядов и плохой энергетики помогут и личные фотографии со счастливыми моментами.

При этом, по мнению Мирославы, детям, наоборот, следует разрешить творить беспорядок в своей комнате, поскольку их энергетика нуждается в выплеске эмоций и проявлении себя.

Ранее эксперты рассказали, как правильно спланировать интерьер, чтобы создать дома гармоничное и позитивное пространство. Специалисты советуют избегать темных оттенков и тяжелых материалов.