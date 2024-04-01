Есть ли смысл доплачивать за функцию смарт-диагностики в стиральной машине

Одно из существующих инновационных решений — опция Smart diagnosis. Но насколько она на самом деле полезна для обычного пользователя стиральной машины?

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Благодаря технологии Smart diagnosis вы самостоятельно сможете определить, что не так с вашей машиной, если она сломалась. Для этого вам понадобится только сама функция и специальное мобильное приложение LG Laundry & DW.

Премиум-модели современных стиральных машин взаимодействуют со смартфоном через Wi-Fi. Программа, если у вас сломалась машинка, покажет код ошибки и предложит варианты решения проблем. Однако если стиральная машина вообще не включается, то определить неисправность не получится.

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В целом функция Smart diagnosis поможет даже неподготовленному владельцу бытовой техники понять, в чём причина поломки стиральной машины. Как минимум программа выдаст код ошибки, который поможет мастеру по ремонту. Тем не менее универсальной эту функцию назвать нельзя, да и во многих случаях она будет не такой уж полезной. Поэтому доплачивать за стиральную машину только из-за смарт-диагностики нет смысла.