Названы главные особенности сна кошек

Учёные давно изучают поведение кошек, в том числе специфику их сна. Между ними и людьми в этом плане есть несколько сходств.

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Любой, у кого дома есть кошка, замечал, как много она спит. Связана эта особенность с тем, что кошки — животные, которые для добычи пропитания охотятся на других животных. Способность спать по 14−18 часов в сутки позволяет им экономить энергию и сохранять силы для охоты. Также кошки способны быстро пробуждаться и мгновенно реагировать при опасности.

Впервые о том, что кошки могут видеть сны, сказал в 1979 году учёный Мишель Жуве. Часто этим питомцам снятся различные события, которые произошли с ними за день. К тому же у них хорошая память, хоть и кратковременная.

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Кроме того, у кошек есть несколько фаз сна. При медленном сне питомец при любом шорохе будет настораживаться и открывать глаза. Известно, что эти фаза занимает 80% всего сна кошки. Если же кошка не реагирует на звуки и, например, храпит, значит, у неё наступила фаза глубокого сна.

Третья фаза сна — быстрая. Обычно именно во время неё животное видит сны. Они связаны у кошки с хозяевами, охотой, повседневной жизнью, играми. Также котята в целом видят больше снов, чем взрослые кошки.