Что учесть, чтобы не просчитаться при составлении сметы на ремонт

Смета на ремонт квартиры может показывать перечень необходимых работ и материалов, которые нужно приобрести. Составление такой сметы, в первую очередь, позволяет понять что нужно делать и что нужно купить. Еще это дает возможность определить предстоящие расходы и проконтролировать рабочих, если они будут наняты для ремонта.

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Рассматриваем особенности составления смет, распространенные ошибки и рассказываем о том, что стоит учесть, чтобы правильно провести все необходимые расчеты.

Функции сметы

К основным функциям сметы относят такие:

фиксация перечня проводимых работ, их объема и стоимости;

определение и фиксация перечня и объема необходимых материалов, примерных затрат на их приобретение;

защита прав при возникновении спорных ситуаций между заказчиками и исполнителями при проведении ремонтных работ;

предоставление возможности для контроля работ, например, их перечня, количества.

Чем полезна смета собственнику квартиры или заказчику работ

Если вы собрались провести ремонт в своей квартире, то смета будет полезна следующим:

вы будете понимать что именно нужно сделать и в каком порядке;

вы сможете предварительно рассчитать как долго продлится ремонт;

вам не придется платить бригаде за те работы, которые планировали выполнять, но так и не сделали;

вы сможете на каждом из этапов ремонта контролировать рабочих: те ли работы они выполняют, не пропустили ли они какой-то из этапов, в том ли объеме выполнили работы, как было заранее оговорено;

вы сможете четко рассчитать сумму, которую нужно отдать рабочим;

если вы ограничены в средствах, то сможете перераспределить расходы, к примеру, в первое время купить самые необходимые материалы или заменить что-то не менее дорогое.

Как обычно считают смету

Есть несколько способов расчета:

по хронологической последовательности. В такой смете предстоящие работы прописывают по последовательности их выполнения. Этот тип сметы удобен тем, что можно четко проследить за ходом проведения работ и приобретением материалов;

по проводимым этапам. Такой тип составления сметы удобен тем, что ее можно корректировать после окончания одного этапа и перед началом следующего. Например, сократить количество необходимых материалов, убрать или добавить какие-то работы;

по отдельным помещениям. Такой способ тоже может быть удобным, но он подходит тем, кто собирается делать ремонт в нескольких комнатах. При составлении такой сметы важно учитывать возможные остатки материала от ремонта в одной комнате при планировании перечня необходимых материалов для ремонта другой комнаты;по видам работ. Это могут быть отдельные сметы на монтаж водопроводных труб и сантехники, проведение электропроводки, выполнение работ по отделке стен, по заливке пола.

Если у вас есть выбор какую именно смету составлять, но вы не можете определиться что лучше, можете воспользоваться следующими советами:

если вы делаете ремонт в нескольких комнатах, можно использовать вариант, где для каждой комнате будет составлена отдельная смета. Но в некоторых случаях подойдет и смета по отдельным работам, особенно, если комнат много и работы будут выполнять разные бригады, например, одни — отделочные работы, другие — проводить проводку, третьи — клеить обои.

если у вас пока нет полной суммы на покупку строительных материалов, один из оптимальных вариантов — это составить смету этапами. Тогда вы также поэтапно сможете приобретать необходимые материалы по мере того, как в них будет возникать необходимость;

если вы хотите четко контролировать все проходящие работы, понимать сколько от общего объема работ сделано и сколько осталось, можете использовать смету, в которой все составлено в хронологическом порядке.

Основные правила составления сметы

Чтобы смета полностью выполняла свои функции, чтобы ее можно было использовать при решении конфликтных ситуаций, контролировать ход работ, стоит соблюдать определенные правила:

составлять смету нужно до начала работ и приобретения материалов;

если в выполнении работ или приобретении материалов участвуют рабочие, смета должна быть подписана обеими сторонами — и заказчиком и исполнителем;

при определении конечной стоимости стоит рассчитывать на большую сумму. В среднем расходы обычно увеличиваются на 20%, но это не показатель — могут быть ситуации, в которых расходы четко совпадают со сметой или наоборот — превышают ее гораздо больше, например, на 50%.если в смету нужно внести какие-то изменения, это делают согласования сторон.

Что писать в смете работ

Единой формы составления сметы нет — каждый оформляет ее по-своему. В документе обычно фиксируют следующее:

перечень проводимых работ и их наименование;

единицы измерения проводимых работ. К примеру, это могут быть квадратные или погонные метры. Также могут указываться и другие единицы измерения. К примеру, при стяжке пола работы могут рассчитываться не по квадратуре, а по объему залитого бетона или количеству замесов в бетономешалке, которое необходимо сделать;

объем работ;

цена единицы выполняемой работы;

итоговая стоимость работ.

Обычно смету выполняют в виде таблицы — так ее легче читать и легче контролировать.

Порядок составления сметы

Выполните замеры

Нужно замерять длины стен и высоту потолка, определить размеры дверных и оконных проемов, арок и прочих выступов поверхности, если они есть. Также измеряют отдельные длины участков, если это необходимо. К примеру, пути проложения электрических проводов. Все параметры фиксируют — потом они пригодятся при проведении расчетов.

Обратите внимание: по плану БТИ смету лучше не составлять. Это связано с тем, что такие чертежи бывают неточными, к примеру, дверь может оказаться на несколько сантиметров шире, а окно – на несколько сантиметров ниже. И попытка взять за основу такие данные может обернуться ошибками в расчетах. К примеру, вы купите больше обоев, чем нужно. Или закажите двери уже, чем нужно на самом деле.

Посчитайте площади поверхностей

Для определения площади длину поверхности умножают на ее ширину. Если одна поверхность представляет собой сложную фигуру, для расчета площади лучше разбить ее на несколько простых фигур, площадь которых можно легко посчитать. К примеру, на прямоугольники и квадраты.

Определите перечень работ

Если работы вы будете выполнять самостоятельно, сначала стоит детально изучить порядок их проведения или проконсультироваться со специалистами. Если смету составляет прораб, ему можно довериться, но перед тем, как согласовывать документ, прочитайте его внимательно и задайте вопросы, если что-то не понятно или вызывает сомнения.

Рассчитайте количество и стоимость работ

Количество работ рассчитывается исходя из замеров площади, погонных метров и других измерений. Стоимость определяется путем умножения стоимости единицы работы на их общее количество. К примеру, если нужно выполнить черновую отделку 50 квадратных метров стен, а стоимость штукатурки одного квадрата составляет 1100 рублей, то стоимость работ определяют так: Сраб = 50 х 1100 = 55 000 рублей.

Обратите внимание, что стоимость некоторых работ может рассчитываться по цене одного действия. Например, установка светильника или установка унитаза.

Что нужно написать в смете на материалы

При составлении сметы на приобретаемые материалы включают следующее:

название материала;

единицу измерения материала, к примеру, длину, площадь, объем;

стоимость единицы материала;

количество материала, рассчитанное с учетом составленной сметы работ;

итоговая стоимость работ.

Чтобы как можно точнее рассчитать стоимость материалов, пройдитесь по магазинам, посмотрите цены на сайтах. Если вы определитесь с тем, что материалы будете брать в конкретных магазинах, именно по их ценам ведите расчет — так полученные значения будут точнее.

Евгений Любушкин, руководитель отдела технической поддержки ООО «КНАУФ ГИПС», отмечает: «Из личного опыта знаю, что реальный расход, например, смесей, листовых материалов немного превышает заявленный производителем. Смеси «теряются» при нанесении, падают с правила или шпателя, немного остается в ведре и т. д. Еще расход листовых материалов зависит от высоты помещения, размеров и количества проемов, бережливости монтажника — иногда остатки после раскройки можно не выкидывать, а использовать в дальнейшем.В среднем потери на раскрой листовых материалов составляют 15%, для строительных смесей 10%. Сейчас многие магазины предлагают практику возврата остатков, поэтому лучше взять с небольшим запасом, а оставшееся потом вернуть. Конечно, это актуально не для каждого материала, например листы — достаточно габаритный товар и придется заказывать отдельную машины на возврат, что уже не так практично».

Учет дополнительных расходов при составлении сметы

При определении перечня и стоимости работ нужно учитывать не только непосредственные работы, связанные с ремонтом. Кроме них есть еще и дополнительные, которые тоже занимают время и требуют оплаты услуг, если будут привлечены рабочие. Это такие работы:

доставка строительных материалов к месту проведения ремонта;

выноз мусора в процессе проведения работ и после их окончания;

уборка после окончания работ. Но учтите, что в зависимости от состояния помещения, в котором будет проводиться ремонт, уборка в некоторых случаях требуется не только после работ, но и перед ними;

замена коммуникаций и счетчиков. Собственники недвижимости часто забывают об этом пункте, а такие работы обычно обходятся недешево;

смена замков и ремонт входной двери или ее замена.

Распространенные ошибки при составлении сметы

Все нюансы учесть невозможно, но обратите внимание на такие статьи расходов, которые часто забывают включить в смету: