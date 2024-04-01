Как уберечь от змей дачный участок, рассказали эксперты

Гадюки и ужи считаются самыми распространенными видами змей в Подмосковье. Зачастую они заползают в огороды и на дачные участки. Чтобы обезопасить приусадебное хозяйство от появления пресмыкающихся, необходимо поддерживать порядок на территории, своевременно убирать мусор, спиленные и погибшие деревья. Об этом рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

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В ведомстве подчеркнули, что на дачных участках необходимо периодически скашивать траву, засыпать ямы, не допускать скапливания бытовых отходов, мусора и бревен.

Все обитающие в Московской области змеи занесены в Красную книгу региона. Они –необходимое звено в пищевых цепочках. Так, гадюки уничтожают большое количество грызунов, при этом сами служат пищей редким птицам – змееядам, белому и черному аистам, большому подорлику. Обитают гадюки в смешанных лесах с полянами и болотами, охотятся на суше или в стоячих водоемах. Вблизи с человеческим жильем часто забираются в мусорные кучи, прячутся в ямах и высокой траве.

Ужи живут и охотятся вблизи водоемов – рек, прудов, озер и болот. Обычно ужи не агрессивны и при встрече с человеком пытаются уползти от него. Тем не менее специалисты предупреждают, что змею при встрече лучше обойти стороной и ни в коем случае не провоцировать. При походах в лес и в места с высокой травой необходимо обувать сапоги и двигаться, специально создавая шум. Заслышав шаги, змея может уползти. При укусе гадюки надо срочно вызвать «скорую» или доставить пострадавшего в больницу.