Способы привлечь к порядку шумных соседей

Вот уже несколько месяцев жители многоквартирного дома на улице Культуры в Нижнем Новгороде вынуждены жить под звуки перфоратора. В одной из квартир идёт капитальный ремонт. Соседи ждут, когда же всё закончится и наступит долгожданный покой. Мы выяснили, когда можно выполнять ремонтные работы и что делать с соседями, которые не соблюдают законодательство.

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По законам общежития

«Квартиру, в которой идёт ремонт, купили примерно полгода назад. Какое-то время она пустовала, а после новогодних праздников бригада приступила к работам, – рассказывает жительница многоквартирного дома Ирина. – Вроде бы они соблюдают часы тишины, но всё равно утомительно – сверлят, шкурят, штукатурят. В тамбуре грязно – на полу строительная пыль. Я уже устала мыть пол, потому что рабочие, естественно, этого не делают. Только мусор сметают».

«Мы живём двумя этажами выше, – рассказывает другая соседка, – нам не так слышно, но бывает шумно. Дом панельный, звукоизоляция плохая. Но что делать?! Ремонт может начаться в любой квартире, любом доме, от этого никто не застрахован. Законы общежития».

С подобными проблемами сталкиваются многие. Дом № 18 по улице Коммуны в Нижнем Новгороде сдали несколько лет назад, но ремонтные работы здесь не заканчиваются.

«Постоянный шум, – сетует местная жительница Ольга. – То сверлят, то долбят, то стены выравнивают. Всё раздаётся по этажам. Мы уже в чате дома пишем, чтобы хотя бы тихий час соблюдали, у многих маленькие дети. Доходило и до полиции. Вызывали, чтобы призвать к порядку».

Возмущались некоторое время назад и жители жилого комплекса «Торпедо» в областном центре.

«Так во всех домах соседи делают ремонт (сверлят, стучат, двигают) до 10 вечера? У нас двое маленьких детей, терпение на исходе», – обратилась к пользователям соцсети местная жительница.

По общим правилам

Конечно, ремонт – неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Люди продают, покупают квартиры, вступают в права наследства и хотят сделать своё жилище чистым, уютным и современным. Однако выполнять строительные работы всё же следует, соблюдая правила.

В региональном законе «Об обеспечении тишины и покоя граждан» говорится, что сверлить, делать ремонт в будни можно с 7.00 до 20.00 часов, в выходные дни – с 10.00 до 20.00, при этом соблюдать тихий час при ремонте в многоквартирных домах обязательно. Он начинается в 12.30 и заканчивается в 15.00.

Кстати, эти правила касаются не только жителей домов, но и строителей, которые могут проводить работы прямо под окнами жилых зданий.

Интересно, что уровень шума ночью не должен превышать 40 децибел – это звук по громкости эквивалентный негромкой речи, а днём 55 децибел – это звук, схожий по интенсивности с двигателем работающего автомобиля.

Нарушителям тишины грозит штраф. По Кодексу об административных правонарушениях, для физических лиц он составляет от 3000 до 4000 рублей, а за повторное нарушение – от 4000 до 5000.

Примите меры

Впрочем, прежде чем призывать слишком шумных соседей к порядку административными мерами, попробуйте поговорить с ними мирно, попросите соблюдать тишину в положенные часы и не превышать уровень шума.

Если беседа не помогла, вызывайте полицию.

«Они должны приехать и зафиксировать правонарушение. Либо напишите заявление участковому, он проведёт с шумными соседями беседу», – прокомментировали специалисты Роскачества.

Также можно обратиться в ТСЖ или управляющую компанию, чтобы их представители разъяснили нарушителям спокойствия правила ремонта. Только помните, что эти организации не имеют права накладывать штрафы.

Ещё один вариант призвать соседей к порядку, если слишком шумно, – написать в Роспотребнадзор. Представители службы замерят уровень шума и, если он превышает норму, выпишут нерадивым строителям штраф.

Ну и, наконец, на слишком громких соседей можно подать в суд.

«Потребуется собрать доказательства – видеоматериалы (с записью звука), показания свидетелей. Если у вас есть возможность самостоятельно замерить уровень шума – показания специального прибора, который подтвердит, что шум превышает разрешённые децибелы», – советуют специалисты Роскачества.

Впрочем, судебные тяжбы – это всё же крайняя мера, и лучше прийти к компромиссу, не прибегая к помощи служителей Фемиды.