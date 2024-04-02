Японская порода собак акита: описание, характер, уход

И в Японии, и во всем мире собаки породы акита-ину пользуются большей популярностью — при довольно своенравном характере эти питомцы отличаются удивительной верностью. Особенно востребованы стали они после выхода фильмов «История Хатико» и «Хатико: Самый верный друг». Несколько лет назад порода даже Российской федерации собаководства. «Лента.ру» рассказывает, как содержать такого четвероногого друга.

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Почему акита-ину так популярны

История пса Хатико

Колоссальную популярность порода получила после выхода фильма «История Хатико» (1987) и ремейка «Хатико: Самый верный друг» (2009) с актером Ричардом Гиром в главной роли. Киноленты основаны на реальных событиях. У университетского профессора появился щенок акита-ину. Молодой пес очень привязался к своему хозяину: каждый день он провожал профессора на работу, а вечером встречал его на железнодорожной станции. Но однажды у профессора случился на работе сердечный приступ, он внезапно умер.

9 лет каждый день Хатико приходил на станцию в надежде на возвращение хозяина

В городе Одате префектуры Акита весной 2019 года открыли музей для туристов «Родина собак акита-ину». Только за восемь месяцев до эпидемии коронавируса музей посетили более 300 тысяч человек. Место считается значимой достопримечательностью.

Собака президента

В 2012 году японская префектура Акита подарила собаку этой породы президенту России Владимиру Путину. Трехмесячного щенка по кличке Юмэ доставили в Москву 27 июля.

Позже, в 2016 году, Путин показал собаку японским журналистам. Увидев незнакомых людей, пес подал голос. Российский лидер отметил, что Юмэ находится в отличной форме и хорошо его охраняет. Японский журналист согласился, что собака бодрая и веселая.

Очень много народу здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции Владимир Путин президент России Подарок президента В 2023 году Владимир Путин подарил щенка акита-ину школьнице из Пскова. Девочка мечтала о собаке после просмотра фильма «Хатико». Она обратилась к российскому лидеру втайне от семьи: отправила письмо Путину и только потом сообщила родителям. При вручении щенка по кличке Умка девочка расплакалась от радости.

Описание породы

Внешность

Акита-ину — самые крупных представители семейства шпицев. Крепкие, мускулистые, с пушистой шерстью и густым, мягким подшерстком. Как правило, шерсть средней длины — около пяти сантиметров, однако встречаются и длинношерстные питомцы. Неприятного запаха у акит нет.

10-15 лет составляет средняя продолжительность жизни собак акита-ину

Голова крупная, лоб широкий, на морде всегда есть «белая маска». Морда вытянутая, сужается к носу. У некоторых особей глаза будто подведены черным. Уши треугольные, толстые, могут быть слегка наклонены вперед. У акита-ину пасть имеет специфическое строение, из-за чего часто складывается впечатление, что пес улыбается. Хвост закручен в плотное кольцо.

Представителей породы акита-ину часто путают с более мелкими представителями сиба-ину. Вот основные различия в их внешности.

Характер

Собаку породы акита-ину можно охарактеризовать как смелую, спокойную, умную и особенно терпеливую, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» кинолог-зоопсихолог Анастасия Меньшикова. Хозяйка питомника акита-ину «Граян Хоши Хигаси» Каролина Игнатенко (@akita_and_shiba_world) добавляет, что это высокоинтеллектуальные собаки, отличаются преданностью и терпением, умением слушать и понимать человека. Акита хорошо ладит с детьми, становится им другом и компаньоном в играх.

Акита-ину — независимые, упертые, но в целом спокойные. Их скорее можно назвать флегматиками, чем возбудимыми холериками Анастасия Меньшикова кинолог-зоопсихолог

По словам Меньшиковой, молодые акиты, как и любые щенки, могут быть активны и чрезмерно энергичны, однако с возрастом они становятся спокойнее, предпочитают больше отдыхать.

Поскольку порода считается аборигенной, аките может быть сложно приспосабливаться к новым условиям внешней среды. Поэтому важно с самого щенячества заниматься со своими питомцами.

Акита-ину, как и любое животное, нуждается в любви, ласке и взаимодействии с человеком. Иногда эти собаки могут демонстрировать своенравие, при этом они довольно чувствительны.

Главные качества акита-ину

Верность. Пример из фильма «Хатико» — главное тому подтверждение. Чувствительность. Несмотря на боевой нрав, эти четвероногие очень нежны и ласковы. Острое чувство иерархии. Акита-ину важны границы при взаимодействии с людьми и другими животными. Высокая скорость обучаемости. Собаки буквально схватывают все налету. Смелость. У собак породы акита, к примеру, отсутствует боязнь высоты. Независимое мышление. При правильном воспитании собака очень сдержанна и благородна.

Происхождение породы

В древности

Акита-ину входит в число 14 древнейших пород: ученые датировали обнаруженные в Японии археологами останки шпицевидных собак II тысячелетием до нашей эры. Появилась акита в районе Одате префектуры Акита, в северо-восточной части острова Хонсю. Изначально акит использовали для охоты и охраны.

Для развития охотничьих качеств псов уже в VI веке были созданы специальные клубы. В XV веке появились первые книги, в которых была указана информация о происхождении, внешних характеристиках и кличках животных.

В XVII веке владельцы акита-ину решили использовать своих питомцев в собачьих боях — для этого их скрещивали с мастифами и собаками породы тоса, чтобы собаки стали крупнее.

В XX веке

В 1908 году собачьи бои запретили, и заводчики серьезно взялись за улучшение породы. Лучших особей выбирали для дальнейшего разведения, и вскоре девять представителей породы были признаны «памятниками природы».

Во время Второй мировой войны, когда приоритетны стали потребности голодающих людей в пище и шерсти для одежды, порода практически исчезла. Кроме того, после окончания войны в Японии произошла эпидемия бешенства, и на государственном уровне было решено истребить всех собак, которые не участвовали в военных действиях. Некоторые владельцы пытались уберечь своих питомцев, скрестили их с немецкими овчарками, которые в то время считались максимально полезными для нужд военных. В результате после войны у породы появилось три основные ветви:

акита, скрещенная с немецкой овчаркой;

бойцовая акита-ину;

акита матаги.

Селекционеры отбирали чистокровных акита-ину по всей Японии — это и позволило восстановить породу. Особенно большой вклад в ее сохранение внес японец Мориэ Саватаиши.

По окончании войны военнослужащие завезли акита-ину в США. А в 1999 году была выведена новая порода, известная как американская акита или большая японская собака.

Уход за акита-ину

Грамотный уход за собаками акита-ину включает в себя правильное питание, регулярные прогулки, заботу о шерсти и здоровье.

Содержание

Акита-ину довольно неприхотливы в плане выбора жилья. Питомцы могут жить на улице в вольере, с хозяином в городской квартире, в частном доме. В случае уличного содержания собаке требуется просторный вольер с утепленной будкой.

При этом важно понимать, что эти собаки тяжело переживают расставание с хозяином.

Акиты тяжело переживают одиночество

Питомцы могут выть или даже разрушить помещение. При выборе щенка нужно учитывать эту особенность.

Шерсть

Хозяйка питомника акита-ину Каролина Игнатенко рекомендует вычесывать питомца несколько раз в неделю — при таком уходе шерсти в доме будет меньше. В периоды линьки можно воспользоваться услугами груминг-салонов: экспресс-линька позволяет избавиться от отмершей шерсти и ускорить процесс в несколько раз.

Шерсть у акиты плотная и густая, она не требует особого ухода, но дважды в год, когда проходит линька, песика придется вычесывать чуть ли не каждый день Анастасия Меньшикова кинолог-зоопсихолог

В остальном, если речь идет о собаке квартирного содержания, нужно регулярно мыть ей лапы, протирать глаза лосьоном и следить за чистотой зубов (для этого следует приобрести специальную щетку). Мыть акиту можно раз в полгода, если питомец не сильно пачкается на прогулке.

Корм

При кормлении акит рекомендуется соблюдать баланс между сухими специализированными кормами и натуральными продуктами. В рацион должны быть включены все необходимые питательные вещества, а также витамины. По мнению Игнатенко, в меню акиты не должно быть много белка: отличный вариант — корма, основу которых составляют ягненок и лосось.

Прогулки

Это энергичные собаки, им нужно много физической активности. Помогут поддерживать хорошую физическую форму регулярные прогулки на свежем воздухе. Как поясняет Игнатенко, акита — собака позднего развития, окончательный рост заканчивается в два-три года. Поэтому нагрузки нужно увеличивать максимально осторожно: например, до достижения возраста одного года не стоит много и часто позволять собаке бегать по лестницам во избежание проблем с суставами.

Риск заболеваний

По словам хозяйки питомника акита-ину, из-за того, что порода практически не подвергалась селекции, у акит отменное здоровье и почти нет генетических заболеваний. Впрочем, иногда и у них возникают проблемы со здоровьем.

Среди них:

аллергия и кожные заболевания;

заворот желудка;

болезни глаз, которые могут приводить к слепоте;

дисплазия тазобедренных суставов.

Покупка собаки у профессиональных заводчиков минимизирует риски заболеваний, уточнила эксперт.

Воспитание и дрессировка

Дрессировку и обучение щенка акиты лучше начинать с первых дней нахождения животного в доме, советует Меньшикова. Питомец должен понять, как себя вести со всеми членами семьи, гостями, усвоить запреты.

Что делать после покупки щенка?

Сделать прививки. Первые прививки можно делать уже начиная с 6-8 недели жизни щенка. Календарь прививок поможет составить ветеринар. Вывести на прогулку. Щенок знакомится с окружающим миром с возраста трех месяцев. Первые прогулки должны быть недолгими и не слишком утомительными для него. Сначала следует гулять по 15 минут, затем увеличивайте время прогулки до одного часа. Если сделана прививка, прогулки на воздухе следует начинать после 7-14 дней карантина. Дрессировать. Некоторые специалисты считают, что дрессировка в возрасте до 6 месяцев — это стресс для собаки. Но есть современные методики воспитания, они подходят и маленьким щенкам. Так, щенка с первых дней появления дома можно знакомить с разными бытовыми звуками, водить по поверхностям разной фактуры — паркету, ковру, керамической плитке. Это, по словам кинолога, и есть начало дрессировки.

По мнению кинолога, аките важно создать правильную мотивацию для занятий.

С собаками породы акита нужно учиться договариваться. Физические наказания, как правило, приводят к ответной агрессии и к полному отказу слушаться Анастасия Меньшикова кинолог-зоопсихолог

Также питомцев этой породы желательно не изолировать от людей и по возможности давать общаться с привитыми спокойными собаками — впоследствии пес будет с ними хорошо ладить.

Хозяйка питомника Игнатенко уверена, что при достижении собакой возраста 6-8 месяцев можно начинать заниматься дрессировкой на групповых занятиях.

Лучше всего подходят групповые занятия общего курса дрессировки (ОКД), благодаря этому происходит и социализация собаки. В подростковом возрасте акита может начать проверять выставленные хозяином границы, поэтому не стоит идти на поводу у собаки и прощать ей все ее шалости. Акита безоговорочно будет подчиняться человеку с сильным характером Каролина Игнатенко хозяйка питомника акита-ину

Как научить щенка определять границы дозволенного?

Объяснить, что у собаки есть свои игрушки

Отучить кусать людей за руки даже во время игры

Сформировать правильный режим дня

Отучить грызть стены, мебель и личные вещи

Научить проводить время дома в одиночестве

Важно помнить, что чрезмерные наказания пагубно скажутся на неокрепшей психике щенка — акита-ину может вырасти трусливой и озлобленной.

По словам кинолога, во взрослом возрасте заинтересовать акиту игрой бывает крайне сложно, поэтому хозяину следует учить собаку играть с щенячества. Собаку стоит научить догонять убегающую игрушку, приносить хозяину мячик (команда «апорт»). Также Акита очень любит развивающие и поисковые игры.

Цена на щенков акита-ину

Стоимость щенка японской породы начинается от 60-80 тысяч рублей. За эту цену заводчики продают привитых по возрасту собак с полным пакетом документов.