Зачем на самом деле нужна «колючка» на терке

Терка есть на каждой кухне. Как правило, у этого незаменимого предмета четыре стороны. Но хозяйки используют лишь те, что с крупными отверстиями. Зачем нужна колючая сторона, рассказала хозяйка со стажем в 50 лет Лилия Сергеева.

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«Из десяти хозяек правду знает лишь одна. Обычно колючками пытаются натереть свеклу, но это неправильно. Эта часть терки предназначена для чистки рыбы от чешуи. Я точно это знаю, потому что мой муж – рыбак. Его улов я чищу за пять минут. Беру в руки терку и провожу по рыбине от хвоста к голове, в обратную сторону роста чешуек. Делаю это в раковине», – поделилась хозяйка из Челябинска.

По словам женщины, нехитрую манипуляцию следует повторить несколько раз, чтобы полностью очистить рыбу. Также на колючей стороне хорошо натирать чеснок и цедру цитрусовых. А еще она пригодится в случае, если печенье пригорело: потрите – и уберете верхний почерневший слой.