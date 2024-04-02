Чем ярче в окна светит весеннее солнышко, тем больше хочется эти самые окна вымыть. А заодно — отмыть весь дом, впустив в него свежий воздух и выгнав скопившиеся за время зимней лени залежи пыли. Если сама мысль о генеральной уборке вас пугает, не волнуйтесь — вы не одиноки. Хорошая новость — существует море лайфхаков, как провести генеральную уборку и не проклясть идею о ней до следующей весны. «Секрет» собрал самые действенные из них.

Что такое генеральная уборка и из чего она состоит

Генеральная уборка отличается от обычной в основном масштабами. В процессе вы достаёте, отмываете и убираете вещи и участки дома, до которых просто не доходят руки в повседневной суете. В результате в доме становится ощутимо меньше залежей пыли и грязи, а предметы, которые неделями валялись то тут то там, на какое-то время обретают наконец своё место.

Но то, что входит в понятие генеральной уборки для вас, зависит исключительно от вашего образа жизни и вообще привычки убираться.

Раз в две недели меняю и стираю постельное белье и полотенца, раскладываю по местам всё, что расползлось по квартире, убираюсь на лоджии (подметаю, протираю столик и подоконник), убираю за кошкой, протираю пыль, меняю губки и тряпки на новые, заливаю трубы и унитаз, пылесошу, мою полы, ванну и раковину. При необходимости еще мою раковину на кухне, но не всегда (потому что она чёрная). Дарья Генуборка в моем доме — это добраться до тех мест, куда обычно не доходит поддерживающая. Если пол — то пробраться во все углы и плинтусы, а не только середину вымыть. На кухне — не только рабочие поверхности, а протереть шкафы сверху донизу, отмыть якобы незаметные следы жира. В целом — переключить режим «пофигист» на «перфекционист». Делаю примерно раз в три месяца, обычно на смене сезонов. Разборы барахла делаю по мере раздражения: если в шкафу или комоде уже сложно быстро найти нужную вещь, значит, пора перебрать. Анна клинер

В общем, понятие генеральной уборки у каждого своё. Кому-то вовсе не важно, что творится в шкафах и дальних углах, куда никто не заглядывает, достаточно навести видимый порядок и чистоту за пару-тройку часов. А кто-то не успокоится, пока не отмоет весь семейный хрусталь в серванте. Решайте, что для вас в приоритетах, и пляшите от этого.

Сколько времени выделить на генеральную уборку

Скажем сразу: приготовьтесь к тому, что генеральная уборка может занять не один день. Сколько именно — зависит от количества комнат в доме, количества рук, которые будут этим заниматься, и, конечно, количества сил и времени, которые вы готовы будете на это потратить в ущерб своим обычным занятиям.

«Прибираюсь одна, на уборку уходят сутки», — прикидывает Анна. «Если не убиваться, генеральная уборка занимает 2–3 уикенда», — говорит Алиса. «Если фигнёй не маяться, в одиночку занимает 2–3 часа», — уверена Аня.

Если подходить к делу серьёзно: двигать мебель, отмывать труднодоступные места, перебирать шкафы и т. п., то на каждую комнату в одиночку может уйти день. Плюс ещё пара часов на санузлы. Но это весьма приблизительные цифры, подразумевающие, что вы параллельно ничем больше не будете заниматься.

Кроме того, совершенно не обязательно делить уборку по комнатам. Прикиньте, что вам предстоит сделать, и, если вам так удобно, разнесите дела по разным дням. Например:

- в один день вы убираете валяющиеся вещи и выбрасываете ненужный хлам;

- в другой — перестирываете текстиль и чистите ковры;

- в третий — вытираете пыль и пылесосите;

- в четвёртый — моете полы и отмываете кухню;

- в пятый — наводите порядок в шкафах и других хранилищах, меняете верхнюю одежду и обувь на сезонную.

Как правильно мыть холодильник. Подробная инструкция

Как сделать генеральную уборку в ванной? Главные советы

Не устраивайте апокалипсис в один день на всю квартиру, даже если планируете спихнуть это на клинера. Клинер тоже человек, убиться даже за деньги — неприятно. Лучше разбить задачу на зоны и есть слона по кускам. Одну кухню вымыть целиком — это уже день. Или только балкон-лоджию разобрать/вымыть. Окна тоже разумнее проходить одной задачей. И не совмещайте уборку и глобальный разбор завалов! Сначала перебрать и выкинуть лишнее, оставшееся вымыть будет проще. Исключения — маленькие объекты (типа шкаф в прихожей, или та же лоджия). Анна клинер

В этом случае сроки уборки растягиваются, но вы делаете её столько, сколько можете себе позволить выделить времени в течение дня. Один день — 1–2 задачи.

Главное, чтобы в квартире к моменту, когда будет выполнен последний этап уборки, не настало время повторять первые. Впрочем, если в процессе вы втянулись, всегда можно выкрутиться и сказать, что генеральная уборка у вас превратилась в поддерживающую.

ИТОГО: на генеральную уборку стоит выделить от 2–3 часов до нескольких дней, в зависимости от степени загрязнённости дома и ваших конечных целей.

Как замотивировать себя на генеральную уборку: польза для психики

Если сам по себе бардак для вас не повод провести генеральную уборку и навести порядок, стоит задуматься о своём душевном состоянии. Психологи связывают неубранность в квартире с различными неполадками в голове: депрессией, ненавистью к себе, длительным стрессом, неудовлетворённостью своей жизнью и даже с серьёзными психическими расстройствами.

Но даже если по базе вы совершенно здоровы, бардак сам по себе может спровоцировать у вас стресс, тревогу, перегруженность. А значит, чистота в квартире — это забота не только о своей репутации чистоплотного и домовитого человека, но и о собственном ментальном благополучии. Польза генуборки для психики налицо.

Чтобы решиться и подтолкнуть себя к уборочной страде, постарайтесь сделать её максимально комфортной и интересной для себя. Составьте план действий (об этом ниже) и скрасьте скучное рутинное занятие, например, аудиокнигой.

А ещё лучше — убирайтесь под музыку, она задаст вам ритм и ускорит ваши действия. Составьте бодрый плейлист из любимых бодрых песен, а если лень, на стримингах есть даже специальные сборники «музыка для уборки». Но не пытайтесь заменить её телевизором: одновременно смотреть в экран и убираться будет намного сложнее и займёт больше времени.

«Включаешь песню в наушниках и, пока играет, делаешь все связанные с уборкой вещи в рамках одной комнаты (убираешь раскиданное, поливаешь цветок, вытираешь пыль с открытых поверхностей и т. п.). За время трека успеваешь сделать довольно много мелких процессов, иногда может понадобиться 2–3–4 трека — и комната в чистом состоянии», — советует Ирина. «Как визуал, я придаю большое значение атрибутам, даже чистящим средствам. Чтобы нравилась упаковка, приятный запах, красивые тряпочки и повязка на голову. Это позволяет поиграть в карикатурную уборщицу из старых американских фильмов», — говорит Лилиана.

Если же вы из тех, кого больше мотивирует не пряник, а кнут и «жареный петух», клюющий вас в пятую точку, то поставьте себя в такую ситуацию, когда не убираться — не вариант. Например, чтобы рассортировать вещи в шкафу или завалы на столах и полках, свалите всё на свою (предварительно застеленную) кровать — теперь вы не ляжете спать, не выполнив эту задачу. Или пригласите гостей, перед которыми будет неудобно краснеть.

«У меня мотиватор для уборки — внезапный приезд родителей. Утром они приходят, через 15 минут квартира блестит. Правда, надо пить успокоительные потом, чтобы адреналин сердце не уничтожил», — признаётся Александра.

© EAST NEWS / Andre Bonn

Средства для генеральной уборки

Как и любое занятие, уборка имеет свой инструментарий. Вам потребуется:

несколько тряпок для пыли (или рулон одноразовых вискозных полотенец);

несколько губок, можно меламиновых;

рулон бумажных полотенец (вытирать насухо мелкие лужи, стёкла и зеркала);

веник / щётка с совком и/или пылесос;

швабра удобной для вас конструкции и/или половая тряпка;

опционально — пипидастр на длинной ручке для уборки пыли с хрупких предметов и труднодоступных из-за высоты мест.

© stock.picvario.media

Для лучшего результата, помимо воды, стоит использовать специальные моющие средства. Например:

- средство для мытья стёкол;

- средство для кухни против жира и нагара;

- средство для мытья полов;

- средство для чистки ковров и обивки мебели;

- средство для полировки мебели и деревянных поверхностей;

- средство для мытья туалета;

- средство для мытья сантехники, желательно с опцией против накипи и ржавчины;

- средство для стирки;

- средство для мытья посуды;

- средство для мытья и дезинфекции холодильника.

При этом некоторые средства позиционируют себя как универсальные и могут применяться одновременно для разных целей: оттереть плитку, помыть сковородку, замочить бельё, убрать налёт с сантехники и т. п.

Например, популярностью сейчас пользуются кислородные отбеливатели и меламиновые губки. А на маркетплейсах можно найти целую кучу приборов, облегчающих уборку, от вертикальных лёгких пылесосов до роботов, которые помоют за вас окна снаружи.

Использую для очистки плитки, загрязнённых мест и вещей парогенератор, он даёт офигенное чувство, что вещь новая. Алиса Меламиновые губки шикарно убирают грязь типа въевшейся в белые батареи. А ватные диски, смоченные в растворе для чистки стёкол, идеально без разводов убирают пыль и следы от капель с флаконов шампуня/геля в ванной. Ирина Недавно купила мягкую щётку для удаления пыли — оказалось, намного круче её стряхивать, а не развозить грязь влажной тряпкой. Дарья Если дома есть волосатая собака, спасением станет циклонный пылесос. Никаких или почти никаких ковров тоже по причине собаки. Сушильная машина, чтобы не проходить по всем вещам роликом и не снимать шерсть каждый раз после стирки. Екатерина

Но выбор остаётся за вами. Кто-то использует для всего старые добрые уксус, соду, мыло и другие подручные средства. Кто-то моет всё хлоркой и протирает спиртом для надёжности ещё со времён ковида. А кто-то считает, что достаточно просто часто менять воду и тереть хорошенько.

Из средств я часто использую уксус, соду и лимонную кислоту — в какой-то момент открыла для себя бабушкины методы и не понимаю, как я жила без них. Попшикал уксусом, ушёл, через три часа вспомнил — пришёл, домыл. Мария

© EAST NEWS/ Martin Konopka

Я аллергик, поэтому все мою простой микрофиброй и меламином, если очень плохо — тру мылом, для сантехники подходит любое рандомное средство. Анна

Важно: если в доме есть маленькие дети или животные, стоит обратить внимание на специализированные средства с натуральным биоразлагаемым составом, который не навредит самым маленьким обитателям дома, если они пройдутся по нему босиком или даже оближут поверхность. Или использовать те самые уксус и соду, которые при взаимодействии, как известно, нейтрализуют друг друга.

Главное, если не уверены в действии средства, сначала проверьте его на незаметных участках. А то можно вместе с грязью снять, например, краску или верхний слой лака.

Меры безопасности при уборке

Независимо от того, как средства для уборки вы используете и используете ли их вообще, стоит помнить, что это — довольно грязная и мокрая работа, которая может навредить вашему здоровью, если подходить к этому безрассудно.

Работайте в перчатках

Вода — и холодная, и горячая, — пыль, грязь, чистящие средства негативно влияют на состояние кожи рук, могут вызвать сухость и раздражение. Что бы вы ни убирали и ни мыли, лучше использовать перчатки. Можно подготовить даже несколько пар: для грязной работы, для работы с чистящими средствами и тонкие латексные для тонкой же работы, например, мытья и протирки пылесборников.

Не жалейте воды

С бытовой химией вообще старайтесь без лишней нужды не контактировать напрямую, даже если это безобидное хозяйственное мыло. В случае, если какое-то чистящее средство попало вам в рот или глаза, обязательно промойте пострадавшее место большим количеством воды. А если это не помогло, не откладывая дела в долгий ящик, обратитесь за помощью к врачу — отравление, ожог пищевода или роговицы вам совершенно не нужны .

Защитите органы дыхания

Поднимающаяся в воздух пыль также может вызвать проблемы с лёгкими, чихание, даже аллергический насморк и приступ астмы, если соответствующие заболевания есть в анамнезе. Поэтому, если вы приступаете к разгребанию пыльных завалов, наденьте на лицо маску. Подойдёт как обычная медицинская, так и специальные респираторы, которые можно купить в хозяйственных и строительных магазинах.

Позаботьтесь о спине

Не стоит забывать и о своём опорно-двигательном аппарате. Слишком рьяное мытьё полов и других поверхностей в неудобной позе могут обернуться сорванной спиной, болью в коленях и даже потянутым плечом. Постарайтесь выбрать такой способ уборки, который бы максимально не нагружал поясницу. В каких-то случаях достаточно будет удлинить рычаг, чтобы не нагибаться и не тянуться: взять вместо половой тряпки швабру, вместо веника — щётку на длинной ручке или пылесос, вместо тряпки дли пыли — пипидастр.

Подготовьте аптечку

Ну и на всякий случай держите наготове в домашней аптечке обезболивающую мазь (диклофенак, кетопрофен, ибупрофен и т. п. при отсутствии противопоказаний) и/или пластыри с аналогичным эффектом, обычные пластыри и бинты на случай бытовых травм, антисептик (хлоргексидин, перекись водорода, водный или спиртовой раствор йода и т. п.) и антигистаминное, если на пыль или какое-то чистящее средство вылезет аллергия.

А по окончании уборки не забудьте позаботиться о себе — примите душ и увлажните кожу кремом. Она скажет вам спасибо.

© EAST NEWS / Arne Trautmann

С чего начать генеральную уборку

Составьте план своей уборки. Пройдитесь по дому, наметьте, что в нём нужно сделать, составьте список, а потом упорядочите эти занятия по времени и очерёдности. Повесьте план на видное место или положите в карман — и приступайте. Так вы сэкономите время и силы на решения и не будете тупить, раздумывая, что делать дальше.

У меня порядок такой: замена постельного белья и полотенец, запуск стирки и сушки, раскладывание и перекладывание вещей (что-то выкидывается, что-то убирается в шкафы и т. д.), уборка кошачьего туалета и мытьё мисок (это происходит чаще, но в уборку обязательно), проверка холодильника на тухляк, уборка пыли сухой щеткой и при необходимости влажной тряпкой, заливка труб и унитаза, пылесос, швабра, мытье ванной и раковины. Дарья

Сначала наведите порядок, потом — чистоту. Залежи вещей очень мешают качественной уборке и заставляют вас тратить дополнительное время на их передвижение туда-сюда.

Организуйте хранение средств для уборки так, чтобы вы всегда знали, где они лежат, и вам не нужно было для этого отдельно перерывать весь дом. Лучше, если они будут лежать в одном месте.

«Уборка обычно начинается с пяти стадий принятия. Потом разбирание вещей по местам и в стирку. А там уже влажная уборка всех поверхностей, смена белья, мытьё полов и далее по списку. Чтобы после этого в доме ощущался шлейф моющего средства и чистоты», — рассказала Александра.

Как облегчить и ускорить генеральную уборку

Расставляйте приоритеты. Не зацикливайтесь на мелочах, сначала сделайте большие и масштабные телодвижения, а потом уже в относительно чистой и прибранной квартире вдумчиво перебирайте контейнеры с мелочовкой, пришивайте оторванные пуговицы, оттирайте особо трудные пятна, чините стулья и т. п. В доме всегда есть чем заняться, и иногда, начав, трудно остановиться: внимание цепляется то за одно, то за другое. Но если сейчас ваша цель — чистый дом, сконцентрируйтесь на этой задаче.

«Главное — делать все по порядку, а то я люблю иногда кидаться от одного к другому, и это сильно удлиняет процесс», — признаётся Дарья.

Используйте бытовую технику. Глупо отказываться от достижений современной науки и техники, когда можешь себе позволить приобрести помощников в виде пылесоса или даже робота-пылесоса, стиральной и посудомоечной машинок, мойки высокого давления или парогенератора. Двигайтесь сверху вниз. Когда мы начинаем убирать верхние полки, пыль и мусор оттуда летят вниз. Если мы перед этим пропылесосим дом, нам придётся делать это ещё раз — то есть делать двойную работу.

Влажная уборка различных поверхностей тоже должна предварять мытьё полов. В идеале мытьё пола должно быть завершающим штрихом генеральной уборки, чтобы, переходя из одной комнаты в другую, вы не разносили заново грязь из ещё не убиравшихся помещений. И кстати, помойте тапки!

© EAST NEWS / Andriy Popov

Про что часто забывают при уборке

Пространство под мебелью

Если ваша мебель двигается, генеральная уборка — тот самый редкий случай, когда стоит её подвигать и протереть пыль под ней (а заодно обнаружить множество потерянных мелочей). Если же она не достаёт до пола — то есть имеет пространство для скапливания грязи — но слишком тяжёлая, чтобы передвигать её, стоит задуматься над приобретением специальных приспособлений для уборки под мебелью. Это может быть щётка с короткой щетиной на длинной ручке («для уборки в труднодоступных местах») или что-то вроде ручной плоской швабры с микрофиброй.

Шторки в ванной

Полиэстровые шторки в ванной постоянно споласкиваются водой, поэтому люди часто думают, что они и так чистые. На самом деле из-за влажности и недосмытых гигиенических средств — мыла, бальзамов, зубной пасты — они частенько покрываются налётом, а иногда даже плесенью. Большинство таких шторок можно смело стирать в стиральной машинке на 30–40 градусах, в том числе с пятновыводителями. Также можно прополоскать их вручную с универсальными моющими средствами или добавив в воду немного уксуса. Делать это надо хотя бы раз в пару месяцев. А чтобы продлить её свежесть, после душа стоит не сдвигать шторку к стенке, а расправить, чтобы просушить.

Флаконы и баночки с косметикой и средствами гигиены

В ванной и на туалетном столике зачастую скапливается немыслимое количество практически пустых баночек-скляночек с гелями, шампунями, бальзамами, кремами и прочими приблудами, тоскливо дожидающимися окончания срока годности и зарастающие пылью и мыльным налётом. При этом шансов, что их ещё раз будут использовать, стремятся к нулю, ведь на замену им уже куплены новые средства. Так что уборку можно смело начинать с мусорного мешка, в который отправится всё накопленное непосильным трудом. А на освободившееся место, чтобы вознаградить себя за этакий стресс, можно будет поставить новые чистые флаконы.

Плафоны светильников

Казалось бы, висит люстра, светит над головой, никто её особо не замечает. А между тем свет потихоньку становится всё слабее, и виноваты в этом далеко не всегда сдыхающие лампочки. Просто на плафонах, как и везде, отлично скапливается пыль, которая затрудняет прохождение света. Если пыли немного, можно обойтись смахиванием её с помощью пипидастра с длинной ручкой. Но если уж генералить на всю катушку, люстру тоже хорошо бы снять, помыть, высушить и осторожно водрузить на место. Главное, на всякий случай, делайте это днём и отключив свет.

Пыль внутри шкафов

Даже если шкаф у вас закрытый, постепенно даже на его полки может оседать пыль. Если же дверцы шкафа регулярно остаются открытыми, этот процесс идёт гораздо быстрее. А если у вас дома живут кошки, которые не прочь поспать на вашей одежде, опустим завесу жалости над тем, сколько пыли и шерсти на этой самой одежде в итоге окажется.

Пыль может скапливаться и на одежде, особенно на плечиках сверху. Если вам знакома такая проблема, лучше всего хранить одежду в специальных чехлах, в контейнерах и выдвижных ящиках. А одежду с вешалок в коридоре, которая провисела там всю зиму, хорошо бы хорошенько вытряхнуть, постирать или сдать в химчистку, прежде чем убрать на летнее хранение.

Грязь на технике.

Некоторые люди не воспринимают бытовую технику как что-то, что тоже должно быть чистым — ведь она, наоборот, помогает нам делать дом чище. А между тем пыль не выбирает, на чём оседать, — на шкафу или на холодильнике, на полке или на стиральной машинке. И даже пылесос периодически нуждается не только в опустошении контейнера под сбор мусора, но и в помывке и очищении фильтров.

Если у вас дома стоит кондиционер, весна — самое время, чтобы провести ему профилактику. Как минимум протереть все доступные его места от пыли. Если при включении его появляется неприятный запах, возможно, самое время вызвать мастера, чтобы он хорошенько почистил внутренний блок и проверил, хватает ли в кондиционере фреона.

Кстати, если дома стоят тренажёры, они тоже могут стать местом для сбора пыли. Особенно если они стоят не для дела, а для красоты и для складывания одежды.

Ну и не забудьте про электронику. Если смартфоны и планшеты мы используем и протираем более-менее регулярно, то телевизор, стационарный компьютер, музыкальный центр, умная колонка удостаиваются нашего внимания намного реже.

Батареи и обогреватели.

Надо сказать, батареи и обогреватели за счёт движения воздуха становятся просто-таки точкой притяжения пыли. Оседая, она нагревается, и появляется характерный запах. И если зимой его ещё можно терпеть, то весной точно хочется свежести. Так что не дожидайтесь отключения отопления — устройте вашим батареям банный день.

Картины

Редкие картины висят строго вертикально, но даже если так, на вертикальных поверхностях тоже прекрасно скапливается пыль. Обычно её не видно из-за пёстрых красок, но если запустить этот момент, то и краски становятся не такими яркими. Так что вооружитесь слегка влажной тряпочкой без чистящих средств и аккуратно пройдитесь по полотну, а затем по рамам. Главное, следите, чтобы краска не начинала слезать. Если есть сомнения, не навредит ли картинам влажная уборка, просто смахните пыль пипидастром.

Мусорное ведро

Обычно мусорное ведро относится к самым грязным местам в нашем доме, но психика воспринимает это как нечто само собой разумеющееся: там же мусор, там должно быть грязно. Однако если это самое ведро хотя бы иногда не мыть, оно начинает ещё и вонять: какие-то остатки пищи и жидкости могут просочиться даже сквозь пластиковый мешок и устроить на дне ведра колонию гнили и плесени.

Так что преодолейте брезгливость и помойте ведро, например, с хлоркой. А чтобы мусор меньше пах, делайте выбор в пользу ведёр с крышкой.

Запах в доме

После генеральной уборки дом должен пахнуть свежестью и чистящим средством. Но если этого не произошло, внимательно обойдите ещё раз каждый угол и проверьте, не завалялось ли у вас там что-то сильно пахнущее: метки от домашних животных, выкинутый мимо мусорного ведра подгузник, забытая за шторой тарелка с недоеденной едой.

Ну а финальным штрихом можно использовать различные средства для очищения и ароматизации воздуха.

Секретный лайфхак для того, чтоб после уборки (даже не самой бешеной) было приятное ощущение «свежести как в рекламе». В воду для мытья полов (мытья полок, протирания поверхностей) добавьте кондиционер для белья. Для зеркальных и полированных поверхностей не подходит! Полироль для мебели — штука в целом бессмысленная, но от неё тоже остается приятный запах, работает как позитивное подкрепление. Анна клинер

Как сохранить порядок после уборки

Скажем честно, уборка — процесс нужный, но неблагодарный, потому как бесконечный. Невозможно убраться раз и навсегда, как невозможно раз и навсегда накормить семью или сделать уроки.

Но если не доводить свой дом до состояния Авгиевых конюшен, когда проще всё снести водой или экскаватором, генеральная уборка будет пугать гораздо меньше. Правда, для этого придётся ввести поддерживающую уборку как норму жизни.

А чтобы дом дольше оставался чистым, есть несколько лайфхаков.

Вытирайте грязь сразу

Для поддержания чистоты действует простое правило: грязное помой сразу, как увидел, пустое и ненужное выкидывай сразу. Как ванну в принципе любой человек за собой ополаскивает — то же самое можно делать с зеркалом в ванной. Почистил зубы – заодно протер зеркало. Или раковину. Или покрытый налетом кран. Вымыл посуду — протри заодно и раковину на кухне. Увидел пыль на полке — протри ты её одну, не откладывай на «потом когда-нибудь вытру везде». Всё, что нужно, — чтоб тряпка-губка-средство были где-то под рукой. Влажные салфетки для поверхностей рулят. Анна клинер

Убирайтесь каждый день по чуть-чуть

Каждый день стараюсь оставлять вечером в чистоте кухню, туалет и ванную. Класть вещи сразу на свои места и поддерживать чистоту в шкафу. И регулярно вычёсывать собаку. Александра В квартире каждый день убираюсь где-то по чуть-чуть, по мере загрязнения. Последнее время мои любимицы — спиртовые салфетки (большие такие упаковки), ими походя, тратя несколько минут, протираю, где увижу: столы, столешницы, даже пол под столом, вокруг кошачьих мисок, пыль вообще на горизонтальных поверхностях, да и в целом на кухне 5,9 м удобнее просто пройтись каждый день парой таких салфеток, чем ковыряться с тряпкой для мытья пола. Валерия

Выкидывайте лишнее

Секрет поддержания уборки — каждый день выкидывать по 10 вещей. Это может быть что угодно — от старой ручки до зачем-то хранящегося пустого флакона от крема, но в количестве не менее 10 штук за день. Так не накапливается хлам и более здраво смотришь на свои вещи. Ирина

Поддерживайте сантехнику в чистоте

Мои лайфхаки в основном для туалета. Сменила, например, ёршик на силиконовый. На нём меньше остаётся этого самого — меньше бесит, когда в руки берёшь. Сам унитаз внутри я заливаю средством для чистки, а снаружи как следует протираю влажными салфетками и туалетной бумагой насухо — не надо задалбываться специальной губкой, хранить ее где-то и пр. И обязательно использую подвесные блоки для поддержания чистоты унитаза. Их должно быть два, чтобы, когда один заканчивается, унитаз не оставался без внимания. Ну а если в туалете стоит лоток для котиков, очень рекомендую специальный ячеистый коврик под него — меньше раскиданного наполнителя по всему дому. Елена няня Ещё из туалетных лайфхаков: в ёмкость для унитазного ёршика, в которой он отвисает в промежутке между работами, надо заливать не воду, а «Белизну» (хлорку). Смоченный в этом ёршик не просто оттирает прилипшее со стенок фаянсового друга, но ещё и устраняет жёлтый налёт. А лейку душа полезно для борьбы с известковыми отложениями, от которых мелкие струйки из лейки бьют не куда конструктор назначил, а абы куда — раз в три месяца, ну, в полгода, открутить от шланга и погрузить часов на двенадцать в семидесятипроцентную уксусную эссенцию, кулинарную, которая в любом магазине продаётся. Тупо берёшь большую кружку, выливаешь туда бутылочку уксусной эссенции, погружаешь отвинченную лейку, и оставляешь на ночь. Главное, выставить на балкон или на наружный подоконник — адски воняет уксусом. Денис

Главное, помните: если объёмы задач вашей генеральной уборки вас пугают, своим генеральским решением сократите их и уберитесь не идеально. Это лучше, чем бесконечно откладывать процесс до какого-то часа Х, когда звёзды сложатся наилучшим образом, а у вас как по волшебству появятся время, силы и желание. Они могут и не появиться. Но дом и вы сами будете чувствовать себя лучше хотя бы в относительной чистоте.

В конце концов, если весной с генеральной уборкой не сложилось, можно ещё раз попытать силы летом.