Топ-5 самых выносливых пород кошек

Кошки обладают необычайными адаптивными способностями и физическими характеристиками, столь же разнообразными, как и темперамент. От сурового климата Сибири до жестких условий Аляски - кошка адаптировалась повсюду и смогла завоевать сердца людей по всему миру. Выносливость не ограничивается физическим аспектом, но распространяется и на их психику. Вне зависимости, в каких климатических условиях вы живете, всегда найдется кошка, готовая разделить с вами нежные моменты.

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Мейн-кун

Мейн-кун - кошка с мощным габаритным размером и густой шерстью средней длины. Ее предки жили в холодных лесах на северо-востоке Соединенных Штатов, в штате Мэн, недалеко от Канады. Густой мех защищает ее в суровых климатических условиях, а толстые, высокие и крепкие лапы позволяют ходить по глубокому снегу.

Мейн-кун является одной из любимых пород для многих, поскольку обладает мягким и спокойным характером, терпеливостью и общительностью. Что особенно радует, так это сочетание дикой силы и мягкости, физической мощи и грации, которые делают это животное величественным и милым компаньоном.

Норвежская лесная кошка

Роскошная кошка со средней длиной шерсти и глубоким взглядом. Своим массивным, крепким телосложением и густой водонепроницаемой шерстью норвежская лесная кошка напоминает о своих предках - искателях приключений из суровых заснеженных северных лесов.

Норвежская лесная кошка обладает отличными физическими характеристиками: хорошо лазает по деревьям и может запрыгнуть на впечатляющую высоту. Подобные качества были просто необходимы ее предкам для охоты в труднопроходимой местности.

Капризы климата не помешали ей стать ласковым домашним питомцем, однако потенциальным владельцам норвежской лесной кошки следует знать, что ее шерсть требует определенного ухода для предотвращения образования колтунов. К уходу за шерстью норвежскую лесную кошку нужно приучать с юных лет, тогда она будет благосклонно принимать уход за собой.

Сибирская кошка

Как и его двоюродный брат из Норвегии, сибирская кошка боролась с морозным климатом, но в Сибири (Россия). Ее густой трехслойный мех является мощной защитой от низких температур и снега. При этом она плохо переносит жару.

Сибирская кошка научилась очаровывать людей. Она очень общительная и обладает довольно спокойным темпераментом. Любит "мягко разговаривать" и принимать смешные позы. Уравновешенные и чувствительные, они известны своей выносливостью и крепким здоровьем.

В целом эти кошки крупнее и тяжелее, чем в среднем домашние кошки. Сибирская кошка - очень хороший охотник, унаследовав это качество от своих диких предков, обитавших в русской тайге. Несмотря на свою дикую природу, эти кошки близки человеку и умеют проявлять особую ласку, любознательность и игривость.

Картезианская кошка (Шартрез)

Шартрез также олицетворяет выносливость благодаря определенным аспектам своей истории, своего телосложения и поведения. Это одна из старейших пород кошек. Она возникла в результате очень многих адаптаций, которые позволили ей дойти до нас. Кроме того, ее мускулистое и крепкое тело с прочной костной структурой и мощный внешний вид делают ее приспособленной для охоты и загородной жизни.

Конечно, картезианец также отлично адаптируется в городе и в квартире, так как стал очень универсальным. Его короткая и очень плотная шерсть, водонепроницаемая и мягкая, с густым подшерстком, делает его устойчивым к погодным условиям и колебаниям климата. Холод и сырость мало влияют на его красивую внешность.

Кроме того, представителей этой породы отличает очень хорошее общее состояние здоровья и впечатляющая продолжительность жизни. Спокойная, независимая, уравновешенная, немногословная - картезианская кошка также является серьезным охотником. За шартрезом легко ухаживать, и эта кошка является идеальной для тех, кто ценит душевность в своем доме без сопутствующих ограничений.

Пиксибоб: кошка с внешностью рыси

Уже своим видом пиксибоб показывает, что его создала природа: он похож на рысь! Кстати, именно с этой целью и была создана порода, хотя тут также важны его темперамент и адаптивные способности. Легенда гласит, что он произошел от дикого предка. И хотя это не так, подобная легенда делает пиксибоба еще более привлекательным.

В любом случае, как и рысь, они выносливы, мускулисты и сильны. Кроме того, они обычно крупнее и тяжелее других домашних кошек (за исключением мейн-куна). Пиксибоба можно сравнить с сибирской кошкой по весу и росту в холке. Его густая шерсть, короткая или средней длины, приспособлена выдерживать суровые погодные условия.

Несмотря на то, что пиксибоб имеет спокойный и уравновешенный характер, он отличный охотник, любознательный и предприимчивый. Обладает хорошим здоровьем и отличается отсутствием каких-либо известных генетических заболеваний. Представители данной породы одинаково хорошо приспосабливаются как к жизни в помещении, так и на улице, и не требует особого ухода из-за своей шерстью. Таким образом, это идеальный компаньон для семей, которые ищут харизматичное и уравновешенное животное.