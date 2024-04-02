Черный чай, лук и мел: названы эффективные способы помыть окна без разводов
Встречая весну, люди зачастую стремятся привести дом в порядок, в том числе скорее очистить окна, чтобы впустить внутрь теплые лучи и любоваться пробуждением природы. При этом мытье окон становится испытанием, поскольку разводов на стеклах избежать очень трудно. Эксперты назвали несколько простых, но эффективных способов помыть окна, не оставляя лишних следов.
Нашатырный спирт
Чтобы не только очистить стекла, но и придать им блеск, можно использовать дешевый и привычный домохозяйкам нашатырный спирт. Для приготовления раствора необходимо смешать три миллилитра нашатыря с тремя литрами воды, а чтобы придать окнам еще больше сияния, можно добавить пару капель глицерина.
Мел
Школьный мел или порошок для чистки зубов может помочь очистить окна. Необходимо растворить пять столовых ложек порошка в 1,5 литра воды, вымыть окна обычным моющим средством, нанести раствор, дать высохнуть перед полировкой газетами или микрофиброй.
Лимонный сок и уксус
Смесь лимонного сока и уксуса поможет не только вымыть окна, но и продезинфицировать их, а также отпугнет вредных насекомых. Для создания раствора нужно смешать 100 миллилитров уксуса с двумя стаканами воды, нанести на поверхность, а затем протереть сухой салфеткой.
Черный чай
Крепкий черный чай с добавлением уксуса отлично справляется с очисткой окон. Для этого нужно заварить напиток, добавить уксус и вымыть стекла, а после смыть остатки водой.
Крахмал
Раствор крахмала отлично очищает окна и придает им блеск. Нужно смешать четыре столовые ложки вещества с двумя литрами воды, нанести на поверхность и после высыхания убрать остатки сухой тряпкой.
Пищевая сода и соль
Смесь соды и соли помогает очистить окна от загрязнений, а также убрать жирные пятна и отпечатки пальцев. Для создания смеси нужно растворить 1/4 стакана соли и столько же соды в двух литрах воды и вымыть консистенцией стекла.
Меламиновая губка
Меламиновая губка превосходно убирает следы жира и прочие загрязнения с окон. Необходимо просто намочить губку водой и тщательно протереть поверхность, а затем высушить газетой или салфеткой.
Старые газеты
Старые газеты подойдут для полировки окон и удаления остатков влаги и раствора. Они отлично впитывают, не оставляя разводов, поэтому их использование может стать финальным этапом в процессе очистки стекол.
Марганцовка
Слабый раствор марганцовки помогает удалить загрязнения с окон. Для этого нужно добавить несколько кристаллов вещества в стакан воды и вымыть стекла получившимся раствором.
Спирт и уксус
Смесь спирта и уксуса с водой хорошо подходит для очистки окон и придания им блеска. Нужно смешать 110 миллилитров уксуса, 55 миллилитров спирта и стакан воды, перелить состав в пульверизатор и нанести на стекла, а после хорошо протереть поверхность салфеткой.
Средство для мытья посуды и уксус
Раствор воды, уксуса и средства для мытья посуды могут отлично удалить все загрязнения с окон. Особенно хорошо смесь справляется с застарелыми пятнами на стеклах.
Лук
Обычная луковица может быть тоже использована для очистки окон. Ее необходимо разрезать пополам и протереть особенно грязные участки, а затем вымыть чистой водой и вытереть насухо салфеткой.
Кондиционер для одежды
Кондиционер для одежды тоже может помочь с очисткой окон, придав помещению приятный аромат. Для этого необходимо лишь вымыть раствором окна и вытереть поверхность сухой салфеткой.
Лимонная кислота
Лимонная кислота отлично очищает стекла от загрязнений. Ее необходимо растворить в воде, перелить в пульверизатор и нанести на окна, а затем все тщательно протереть.
Соль
Раствор соли помогает устранить сильные загрязнения, а также придает блеск окнам. Смесь необходимо нанести на стекла и вытереть сухой тряпкой из микрофибры.
Спирт, уксус и крахмал
Смесь спирта, уксуса и крахмала отлично очищает и придает блеск окнам. Необходимо растворить крахмал в воде, добавить уксус и спирт, нанести на окна и протереть сухой тряпкой, сообщает Rsute.ru.
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