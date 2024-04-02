Названы эффективные способы помыть окна без разводов

Встречая весну, люди зачастую стремятся привести дом в порядок, в том числе скорее очистить окна, чтобы впустить внутрь теплые лучи и любоваться пробуждением природы. При этом мытье окон становится испытанием, поскольку разводов на стеклах избежать очень трудно. Эксперты назвали несколько простых, но эффективных способов помыть окна, не оставляя лишних следов.

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Нашатырный спирт

Чтобы не только очистить стекла, но и придать им блеск, можно использовать дешевый и привычный домохозяйкам нашатырный спирт. Для приготовления раствора необходимо смешать три миллилитра нашатыря с тремя литрами воды, а чтобы придать окнам еще больше сияния, можно добавить пару капель глицерина.

Мел

Школьный мел или порошок для чистки зубов может помочь очистить окна. Необходимо растворить пять столовых ложек порошка в 1,5 литра воды, вымыть окна обычным моющим средством, нанести раствор, дать высохнуть перед полировкой газетами или микрофиброй.

Лимонный сок и уксус

Смесь лимонного сока и уксуса поможет не только вымыть окна, но и продезинфицировать их, а также отпугнет вредных насекомых. Для создания раствора нужно смешать 100 миллилитров уксуса с двумя стаканами воды, нанести на поверхность, а затем протереть сухой салфеткой.

Черный чай

Крепкий черный чай с добавлением уксуса отлично справляется с очисткой окон. Для этого нужно заварить напиток, добавить уксус и вымыть стекла, а после смыть остатки водой.

Крахмал

Раствор крахмала отлично очищает окна и придает им блеск. Нужно смешать четыре столовые ложки вещества с двумя литрами воды, нанести на поверхность и после высыхания убрать остатки сухой тряпкой.

Пищевая сода и соль

Смесь соды и соли помогает очистить окна от загрязнений, а также убрать жирные пятна и отпечатки пальцев. Для создания смеси нужно растворить 1/4 стакана соли и столько же соды в двух литрах воды и вымыть консистенцией стекла.

Меламиновая губка

Меламиновая губка превосходно убирает следы жира и прочие загрязнения с окон. Необходимо просто намочить губку водой и тщательно протереть поверхность, а затем высушить газетой или салфеткой.

Старые газеты

Старые газеты подойдут для полировки окон и удаления остатков влаги и раствора. Они отлично впитывают, не оставляя разводов, поэтому их использование может стать финальным этапом в процессе очистки стекол.

Марганцовка

Слабый раствор марганцовки помогает удалить загрязнения с окон. Для этого нужно добавить несколько кристаллов вещества в стакан воды и вымыть стекла получившимся раствором.

Спирт и уксус

Смесь спирта и уксуса с водой хорошо подходит для очистки окон и придания им блеска. Нужно смешать 110 миллилитров уксуса, 55 миллилитров спирта и стакан воды, перелить состав в пульверизатор и нанести на стекла, а после хорошо протереть поверхность салфеткой.

Средство для мытья посуды и уксус

Раствор воды, уксуса и средства для мытья посуды могут отлично удалить все загрязнения с окон. Особенно хорошо смесь справляется с застарелыми пятнами на стеклах.

Лук

Обычная луковица может быть тоже использована для очистки окон. Ее необходимо разрезать пополам и протереть особенно грязные участки, а затем вымыть чистой водой и вытереть насухо салфеткой.

Кондиционер для одежды

Кондиционер для одежды тоже может помочь с очисткой окон, придав помещению приятный аромат. Для этого необходимо лишь вымыть раствором окна и вытереть поверхность сухой салфеткой.

Лимонная кислота

Лимонная кислота отлично очищает стекла от загрязнений. Ее необходимо растворить в воде, перелить в пульверизатор и нанести на окна, а затем все тщательно протереть.

Соль

Раствор соли помогает устранить сильные загрязнения, а также придает блеск окнам. Смесь необходимо нанести на стекла и вытереть сухой тряпкой из микрофибры.

Спирт, уксус и крахмал

Смесь спирта, уксуса и крахмала отлично очищает и придает блеск окнам. Необходимо растворить крахмал в воде, добавить уксус и спирт, нанести на окна и протереть сухой тряпкой, сообщает Rsute.ru.

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