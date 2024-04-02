Как уберечь своих питомцев от клещей

Ветеринарный врач Михаил Шеляков сообщил, что капли на холку и таблетки являются наиболее эффективными способами защиты собак от клещей.

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Он подчеркнул, что капли обеспечивают защиту только в течение месяца, и отметил, что возможны проблемы с доступностью зарубежных препаратов.

— Ошейники и распылители на тело, не являются эффективными методами защиты от клещей, так как клещи часто сидят прямо под ошейником, — пояснил Шеляков в материале NEWS.ru.

Распылители могут начать действовать сразу после применения, то есть распылили — и тут же можно выходить гулять на улицу. Но имеют недостатки, такие как необработанные участки и уменьшение защиты из-за осадков.

Министерство экологии и природопользования Московской области предупредило жителей об активизации кровососущих. Клещи становятся активными, когда температура воздуха поднимается выше 10 градусов, передает «360».

Эксперт Вадим Марьинский рассказал, когда начнется пик активности клещей.