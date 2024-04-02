Какие растения под запретом для дачников

Приближается дачный сезон, и для многих дачников выращивание различных растений на участке — одно из главных весенне-летних мероприятий. Однако даже такое невинное хобби может быть опасным, если не знать, какие именно растения можно, а какие — нельзя разводить. После того как недавно расширили перечень наркотических средств, подлежащих контролю государства, есть почти два десятка растений, которых лучше избегать.

Ипомея трехцветная

В феврале 2024 года правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, запрещенных на территории России. Помимо прочего, в обновленные списки попало растение ипомея трехцветная, которую часто высаживают вдоль заборов.

Теплолюбивая лиана неприхотлива в уходе, а в южных районах и вовсе может распространяться самосевом. За яркие цветы и простоту в уходе ипомея стала любимицей у дачников. Однако безобидный на первый взгляд цветок содержит в своих семенах токсин эргин (его оборот на территории РФ запрещен).

Ответственность перед законом наступает при культивации от 10 кустов ипомеи и более, а также при хранении или получении от 3 г и более семян растения. Однако тем, кто любит ипомею за яркие цветы, переживать не стоит: существуют и другие подвиды растения (голубая ипомея и ипомея пурпурная), которые и выглядят похоже, и опасных токсинов не содержат.

Голубой лотос

Голубой лотос — а точнее Nymphaea caerulea — также входит в перечень запрещенных для выращивания растений. Нежный водный цветок мог бы стать прекрасным украшением пруда на дачном участке, а учитывая то, что цветы лотоса могут достигать 20 см в диаметре, хватило бы пары соцветий, чтобы облагородить водное пространство.

Однако листья и цветки голубого лотоса содержат вещество апоморфин. И хотя в некоторых странах это вещество применяют при терапии болезни Паркинсона, на территории РФ апоморфин запрещен: лучше найти альтернативные безопасные цветы для украшения участка, например кувшинку "Морская роза".

Роза гавайская

Этот цветок, также известный как аргирея жилистая, ценится по всему миру за эстетические качества. Родина растения — Индийский полуостров, с которого оно распространилось по всему миру. Особенно часто розу гавайскую можно встретить в Карибском районе и на территории Африки. В семенах цветка содержится ряд психоактивных веществ: эргин, эргоновин и изоэргин. Выращивать растение и хранить его семена на территории Российской Федерации запрещено, лучше избегать его попадания в ваш дачный сад.

Шалфей предсказателей

Это растение издревле известно своим психоактивным эффектом. Из его листьев получают саотвинорин А, очень сильный галлюциноген, который дестабилизирует работу сознания. Из-за этого эффекта шалфей предсказателей, или Salvia divinorum, издревле пользовался популярностью у шаманов в Мексике. Там растение применяли для купирования болевого синдрома, воспалений, укусов насекомых, экземы и многого другого. Сегодня оборот этих веществ на территории РФ запрещен.

Эфедра

В России это растение также известно как хвойник, полевая малина, кузьмичева трава и др. На первый взгляд эфедра напоминает обычный кустарник с мелкими листьями, который достигает 2–3 м в высоту. В этом растении содержится опасное вещество эфедрин. Оно провоцирует физическую и психологическую зависимость. Постепенно у человека пропадает аппетит, он сильно теряет в весе. Кроме того, вещество негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и способствует развитию тахикардии.

Кат

Кат, или Catha edulis, — вечнозеленое растение, которое особенно часто встречается в горных регионах Африки и Ближнего Востока. Внутри ката содержится множество психоактивных соединений, включая алкалоиды, терпеноиды, флавоноиды и другие. Его употребление чревато нарушением психического и физического здоровья, а также тяжелыми последствиями для социального статуса человека.

В России кат запрещен к выращиванию и обороту, поэтому при обнаружении подозрительного куста у себя на даче необходимо сразу от него избавиться.

Ибога

Это еще один вечнозеленый кустарник, который пришел к нам из тропических лесов Западной Африки. Другое название ибоги — Tabernanthe iboga. Кустарник можно узнать по характерным вытянутым листьям и плодам оранжевого цвета (по форме они напоминают елочные игрушки-сосульки). Однако запрещен кустарник вовсе не из-за них, а из-за корней, в которых содержится опасное для здоровья вещество под названием ибогаин. Психоактивный препарат может спровоцировать серьезную аритмию с последующим летальным исходом.

Мимоза хостилис (Mimosa tenuiflora)

Еще одно запрещенное в России вечнозеленое растение. Его корни и кора содержат сильный и опасный для здоровья психоделик диметилтриптамин. Его употребление может провоцировать панические атаки, нарушения координации, тремор и одышку.

Вне зависимости от того, знали вы об ограничениях, связанных с растением, или нет, в зависимости от количества обнаруженной на участке культуры вам может грозить штраф до 300 тыс. рублей и даже лишение свободы до двух лет. Это справедливо для всех вышеперечисленных растений.