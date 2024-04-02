Ветеринар дала советы, как защитить собаку от догхантеров

Чтобы защитить собаку от догхантеров, следует приучать домашнего любимца никогда и ничего не подбирать с земли, посоветовала ветеринар Татьяна Гольнева. В беседе с «360» специалист подчеркнула, что существуют питомцы, которых невозможно отучить от этой привычки, в такой ситуации помогут только намордники.

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Таких собак рекомендовано выгуливать в наморднике, чтобы они не подобрали [отраву]. Особенно если вы знаете, что в вашем районе участились случаи отравления собак, — пояснила Гольнева.

Ветеринар уточнила, что догхантеры убивают не только бездомных животных, но и домашних. Зачастую они раскладывают небольшие отравленные кусочки сыра, которые питомец может проглотить незаметно для хозяина. Кроме того, в последнее время догхантеры стали добавлять к отраве препараты, которые не дают животному избавиться от токсинов естественным путем.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ранее рассказал, что действия догхантеров могут привести к гибели людей. Он пояснил, что в зоне риска оказываются маленькие дети. Парламентарий также напомнил, что действия догхантеров являются уголовным преступлением.