Ветеринар призвала не использовать светящийся в темноте наполнитель для лотка

Производители прибегают к подобным решениям для привлечения внимания покупателей.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Ангелина Сиротина отметила, что такая продукция может нанести вред питомцу, поэтому лучше приобретать наполнители из натуральных компонентов.

«Все эти новые игрушки, гаджеты, фишки, которые изобретаются в последнее время, — это скорее, чтобы привлечь внимание не животных, а их владельцев. Что-то новое, что-то завораживающее, притягивающее взгляд. Какие-то такие вещи изобретаются, потому что на рынке очень высокая конкуренция у производителей, соответственно каждый хочет приманить своей особенной фишечкой. Но котам, собакам это всё не особо интересно и, может быть, даже вредно. Я бы не рекомендовала такие вещи использовать, потому что они могут содержать не очень полезные вещества. Наполнители из натуральных составляющих будут более безопасны и полезны. Коту всё, что нужно — это удовлетворить свой инстинкт, то есть закопать продукты своей жизнедеятельности».

Ранее Сиротина рассказала, как диагностируют ожирение у кошек. Унифицированных критериев нет, доктора обращают внимание на породу, возраст животного, отмечают его индивидуальные особенности.

Наиболее выражен лишний вес у абиссинских кошек и ориенталов.