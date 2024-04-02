Как идеально вымыть кафельный пол? Полезные советы любителям чистоты

Керамогранит или керамическая плитка считаются практичными и долговечными покрытиями. Но это работает только при правильном уходе. В противном случае пол быстро потеряет первоначальный вид, станет тусклым, а в швах появятся скопления грязи. Как правильно ухаживать за плиткой на полу, рассказала врач — аллерголог-иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая.

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Как правильно мыть кафель на полу

Во-первых, полы из керамогранита и плитки нужно регулярно подметать и пылесосить. Если этого не делать, мусор или мелкие песчинки не поцарапают такое покрытие, но оно быстро утратит блеск, предупредила эксперт.

Вот несколько советов по мытью такого пола: - подберите правильную швабру. Губка не подойдёт — она будет выталкивать воду в область швов. Идеальный вариант — насадка из микрофибры; - меняйте воду, как только она загрязнится, чтобы на поверхности не оставались мутные разводы; - после мытья насухо протрите пол микрофиброй или вискозой, иначе на нём будут разводы и полоски; - если после влажной уборки пол не блестит, попробуйте протереть его водой с лимонной кислотой — она устранит плёнку от моющего средства.

Как чистить швы между напольной плиткой

Раз в месяц стоит мыть полы из плитки паровой шваброй или очистителем, чтобы удалить въевшуюся грязь и очистить швы, посоветовала Парецкая «Доктору Питеру».

О том, чтобы в швы между плиткой не забивалась грязь, можно подумать ещё на этапе укладки. Примерно через 2 недели после того, как вы положили плитку, стоит нанести в область швов тонкий слой герметика с силиконовой основой.

Для очистки швов между плиткой можно воспользоваться «бабушкиным» средством — сделать кашицу из соды с водой и нанести её на швы на 4–6 часов. Потом останется только протереть швы жёсткой щёткой из нейлона.

Можно ли пользоваться меламиновыми губками

В последнее время у любителей чистоты в тренде меламиновые губки — брусочки из меламиновой пены. Раньше этот материал применяли для изоляции в строительстве, а потом стали использовать для очистки едва ли не любых поверхностей.

Считается, что такие губки отмывают загрязнения лучше обычных и справляются не только с очисткой посуды, но и другими бытовыми загрязнениями.

Правда, при работе с такими губками важно соблюдать технику безопасности. Например, их стоит использовать только в перчатках и хранить в местах, недоступных для животных и детей.