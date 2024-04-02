От герпеса до глистов. Названы самые загрязненные поверхности вокруг нас
Большинство россиян тщательно следят за порядком в доме и моют овощи и фрукты перед употреблением. Правда, часть людей забывает, что микробы и опасные бактерии могут поджидать в самых привычных местах, о которых во время уборки мы просто забываем. О том, какие же предметы самые загрязнённые и как себя обезопасить от бактерий, RuNews24.ru рассказала кандидат биологических наук и завкафедрой общей биологии и фармации медицинского факультета университета «Синергия» Наталья Балобанова.
Самые грязные места
Как объяснила эксперт в беседе с RuNews24.ru, самые опасные с точки зрения загрязнений поверхности те, которые постоянно контактируют с руками людей:
- дверные ручки,
- ручки тележек в магазинах,
- клавиатуры;
- экраны смартфонов и планшетов;
- кнопки в лифтах;
- столешницы в кафе или ресторанах;
- выключатели;
- турникеты.
Сюда же можно включить упаковки товаров в магазинах и наши собственные руки после контакта с той же кнопкой лифта.
А что насчёт туалета
Туалетные комнаты тоже можно включить в число самых грязных, так как там из-за высокой влажности и наличия органических остатков бактерии размножаются ещё сильнее, объяснила специалист.
Чем можно заразиться
Балобанова уточнила, что на загрязнённых поверхностях могут обитать:
- вирусные инфекции (герпесвирусы и вирусы папилломы человека);
- бактериальные инфекции (импетиго, фурункулы);
- грибковые инфекции (микозы и кандидозы);
- гельминты, клещи и другие паразиты.
Бактерии скапливаются из-за недостаточной уборки, высокой влажности и наличия органических остатков. Поэтому как минимум нужно тщательно мыть руки с мылом и обрабатывать поверхности антисептическими средствами.