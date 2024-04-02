От герпеса до глистов. Названы самые загрязненные поверхности вокруг нас

Большинство россиян тщательно следят за порядком в доме и моют овощи и фрукты перед употреблением. Правда, часть людей забывает, что микробы и опасные бактерии могут поджидать в самых привычных местах, о которых во время уборки мы просто забываем. О том, какие же предметы самые загрязнённые и как себя обезопасить от бактерий, RuNews24.ru рассказала кандидат биологических наук и завкафедрой общей биологии и фармации медицинского факультета университета «Синергия» Наталья Балобанова.

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Самые грязные места

Как объяснила эксперт в беседе с RuNews24.ru, самые опасные с точки зрения загрязнений поверхности те, которые постоянно контактируют с руками людей:

дверные ручки,

ручки тележек в магазинах,

клавиатуры;

экраны смартфонов и планшетов;

кнопки в лифтах;

столешницы в кафе или ресторанах;

выключатели;

турникеты.

Сюда же можно включить упаковки товаров в магазинах и наши собственные руки после контакта с той же кнопкой лифта.

А что насчёт туалета

Туалетные комнаты тоже можно включить в число самых грязных, так как там из-за высокой влажности и наличия органических остатков бактерии размножаются ещё сильнее, объяснила специалист.

Чем можно заразиться

Балобанова уточнила, что на загрязнённых поверхностях могут обитать:

вирусные инфекции (герпесвирусы и вирусы папилломы человека);

бактериальные инфекции (импетиго, фурункулы);

грибковые инфекции (микозы и кандидозы);

гельминты, клещи и другие паразиты.

Бактерии скапливаются из-за недостаточной уборки, высокой влажности и наличия органических остатков. Поэтому как минимум нужно тщательно мыть руки с мылом и обрабатывать поверхности антисептическими средствами.