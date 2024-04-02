Россиянам назвали плюсы оклейки стен газетами

Оклейка стен квартиры газетой, как это практиковали в СССР, помогает улучшить сцепление обоев со стеной и выравнивает ее поверхность, рассказали эксперты «МОС СМИ».

© Lenta.ru

Газеты обеспечивают прочное сцепление обоев со стеной, будучи тонким и легким материалом. Они могут послужить альтернативой качественной грунтовке, уточнили эксперты.

Кроме того, газетные листы маскируют мелкие неровности стены и защищают сами обои от неровностей и дефектов поверхностей. Газета также исправляет изъяны штукатурки благодаря своей структуре и впитывающей способности. Она может продлить срок службы обоев и предотвратить их расслоение.