Причины, по которым ваша кошка может любить лежать на спине

Некоторые кошки имеют привычку лежать на спине. Но почему они могут так делать и не указывает ли это на болезнь?

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Доверие и безопасность. Когда кошка ложится на спину, это означает, что она чувствует себя в безопасности и доверяет тем, кто находится вокруг неё.

Комфорт и расслабление. Иногда кошки могут ложиться на спину, чтобы согреться от пола. Также в подобной позе они могут расслабиться и при этом чувствовать себя очень комфортно.

Лишний вес. Некоторым кошкам из-за большого живота тяжело лежать в других позах, кроме как на спине.

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Индивидуальные предпочтения. Кошки тоже могут иметь собственные любимые позы.

Зуд. Если котёнок или кошка не могут достать зубами и языком до места, которое чешется, то они начинают тереться о пол спиной, чтобы снять этот дискомфорт.

Игры. Иногда лежание на спине — это часть игры кошки.