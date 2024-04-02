Никогда не стирайте эти вещи в стиральной машине

На самом деле стирать в стиральной машине можно далеко не всё. Вот чего лучше избегать.

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Одежда с декоративными элементами из металла или камнями. Дело в том, что эти элементы могут повредить машину или же другие вещи. Лучше их стирать руками.

Одеяла и матрасы. Может случиться так, что вода и моющее средство по ним распределятся неравномерно. Кроме того, весят обычно матрасы и одеяла и так много, а во влажном виде они становятся ещё тяжелее.

Обувь. Она может повредить саму стиральную машину. А если вы неправильно выберите режим, то ещё и испортите саму обувь.

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Подушки с эффектом памяти. При механической стирке материал, из которого эти подушки делают, превращается в поролон. Лучше отнести их в химчистку.

Резиновые коврики. Из-за мелких частиц клея и резины бытовая техника может выйти из строя.

Плюшевые игрушки. Во многих из них есть какие-либо электронные компоненты или мелкие шарики. В процессе стирки игрушка может вообще порваться, из-за чего эти шарики засорят фильтр.