Как понять, что фильтр для воды нужно уже поменять? Химик назвала основные признаки
В современном мире почти все пользуются фильтрами для воды — кто устанавливает настоящую шайтан-машину под раковину, а кто-то обходится простым кувшином. У них есть общая беда — нужно периодически менять фильтры для воды, иначе они просто перестанут выполнять свою работу. Как понять, что уже пора, рассказала специалистка.
Когда нужно менять фильтр для воды
Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова рассказала, по каким признакам можно понять, что фильтр для воды уже совсем забился, пишет NEWS.ru. Вот главные из них:
- замедлилась скорость фильтрации;
- после кипячения воды остаётся много осадка и накипи (из-за обилия карбонатов, катионов кальция, магния, железа);
- изменился вкус воды; появились примеси в воде, которые заметно невооружённым взглядом.
Фильтры с серебром
Ранее биохимик компании «Барьер» рассказала «Секрету», есть ли смысл в различных полезных добавках в фильтрах и как они влияют на воду. Подробнее об этом можно узнать здесь.