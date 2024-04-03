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Как понять, что фильтр для воды нужно уже поменять? Химик назвала основные признаки

В современном мире почти все пользуются фильтрами для воды — кто устанавливает настоящую шайтан-машину под раковину, а кто-то обходится простым кувшином. У них есть общая беда — нужно периодически менять фильтры для воды, иначе они просто перестанут выполнять свою работу. Как понять, что уже пора, рассказала специалистка.

Как понять, что фильтр для воды нужно уже поменять
© Секрет Фирмы

Когда нужно менять фильтр для воды

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова рассказала, по каким признакам можно понять, что фильтр для воды уже совсем забился, пишет NEWS.ru. Вот главные из них:

  • замедлилась скорость фильтрации;
  • после кипячения воды остаётся много осадка и накипи (из-за обилия карбонатов, катионов кальция, магния, железа);
  • изменился вкус воды; появились примеси в воде, которые заметно невооружённым взглядом.

Фильтры с серебром

Ранее биохимик компании «Барьер» рассказала «Секрету», есть ли смысл в различных полезных добавках в фильтрах и как они влияют на воду. Подробнее об этом можно узнать здесь.

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