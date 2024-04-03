Какой пылесос подойдет для квартиры и за сколько его брать? Объясняет эксперт

У него должны быть контейнер-циклон, фильтр по стандарту НЕРА и комплект из как минимум трёх дополнительных насадок. Заплатить за такое устройство придётся 5000–10 000 рублей. Более мощные модели имеет смысл покупать только в том случае, если в квартире есть домашние животные. Подробнее о грамотном выборе пылесоса рассказал строительный эксперт Фёдор Васильев.

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Как отметил эксперт, пылесосы различаются по уровню фильтрации пыли и функциям. Фильтры HEPA делятся на классы, из них самые слабые — это H10. Они задерживают 85% частиц. Аллергикам рекомендуют брать класс H12 или выше. Самые же мощные фильтры имеют обозначение S, они задерживают до 99,97% частиц.