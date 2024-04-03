Идеальная среда для размножения бактерий: как часто нужно менять губки для мытья посуды
Губки для мытья посуды нужно регулярно менять, чтобы защитить себя от болезней. Эксперты рассказали, как часто это нужно делать.
Если вы меняете губку раз в месяц, то у нас для вас плохие новости — для вашей безопасности делать это нужно не реже одного раза в неделю. Вместо классических губок специалисты рекомендуют использовать хлопчатобумажные салфетки или салфетки из микрофибры. Первые можно стирать при температуре 90°С после каждого использования, вторые — при 40°С.
В губках на кухне размножаются 362 различных вида бактерий. Об этом свидетельствует исследование учёных из Германии.
Дезинфицировать губки для мытья посуды в микроволновой печи тоже не стоит. Хотя количество бактерий сначала уменьшается, но затем возбудители размножаются ещё быстрее.