Как часто нужно менять губки для мытья посуды

Губки для мытья посуды нужно регулярно менять, чтобы защитить себя от болезней. Эксперты рассказали, как часто это нужно делать.

© Чемпионат.com

Если вы меняете губку раз в месяц, то у нас для вас плохие новости — для вашей безопасности делать это нужно не реже одного раза в неделю. Вместо классических губок специалисты рекомендуют использовать хлопчатобумажные салфетки или салфетки из микрофибры. Первые можно стирать при температуре 90°С после каждого использования, вторые — при 40°С.

В губках на кухне размножаются 362 различных вида бактерий. Об этом свидетельствует исследование учёных из Германии.

Дезинфицировать губки для мытья посуды в микроволновой печи тоже не стоит. Хотя количество бактерий сначала уменьшается, но затем возбудители размножаются ещё быстрее.