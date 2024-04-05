Современные тренды в сфере домашнего интерьера

За последние несколько лет мир столкнулся с быстрым развитием всех индустрий, это не обошло и сферу дизайна интерьера. Если вы решили обновить дизайн своей квартиры или дома или создать его с нуля, вам будет полезно узнать о современных трендах, которые помогут не только создать уют, но и принести пользу. О том, какие тенденции будут актуальны в 2024 году портал «Страсти» попросил рассказать экспертов SONNO, бренда для домашнего декора и уюта. Недавно компания получила несколько этапов инвестиций от «Тилтех капитал», фонда основателя «Вкусвилл» Андрея Кривенко и частных инвесторов.

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Основные тренды 2024

Эко. «Зеленый» тренд уже несколько лет активно внедряется во все сферы жизни. Сегодня потребители призывают бренды взять на себя ответственность за окружающую среду и ценят экологичные материалы. Поэтому в 2024 году любой современный интерьер обязательно будет хотя бы частично наполнен деталями из экологичных материалов.

Оверсайз популярен не только в одежде, но и в дизайне. Большие подушки, пледы крупной вязки, оверсайз-светильники – все это тренд 2024 года.

Яркие детали и дофамин. Если в прошлом многие отдавали предпочтение минималистичному дизайну, то современная реальность позволяет самовыражаться через так называемый дофаминовый интерьер. Интегрируйте в домашнее пространство элементы, которые будут радовать вас каждый день: цветное постельное белье, разноцветные подсвечники – создайте в своей квартире или доме яркий хаос.

Клетка. Еще один тренд, который изначально появился в одежде. Клетчатые пледы, ковры и даже картины – отличный способ добавить изюминку в любой, даже самый просто интерьер.

Персик. Исследовательский институт Pantone объявил цветом 2024 года Peach Fuzz (персиковый пух). Его использование в дизайне интерьера поможет создать уютное и теплое пространство, в которое всегда хочется вернуться.

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Бюджетный дизайн – это возможно?

Тренды – это, конечно, хорошо, но сколько стоит современный дизайн и возможно ли стильно обустроить квартиру при небольшом бюджете? Да, если помнить о нескольких важных аспектах:

1. Упор на базу. Не стоит экономить на базовых вещах. Лучше один раз купить качественное постельное белье в красивом оттенке, чем менять его каждые полгода.

2. Индивидуализм. Проявите себя в своем интерьере так, чтобы любой человек, который пришел к вам в гости понял, что вам интересно. Расставьте любимые книги и журналы, повесьте постеры.

3. Свет. Не многие осознают, что освещение – один из главных спутников уюта. Приобретите несколько недорогих торшеров и расставьте по периметру комнаты, так она заиграет новыми красками. Кроме того, с помощью света можно эффективно разделить пространство.

4. Арт-объекты. Креатив и творчество – лучшее, что вы можете дать своему интерьеру. Нарисуйте картину сами или вместе с семьей или домашними питомцами. Дофаминовый интерьер будет вам обеспечен.

Будущее индустрии: прогноз экспертов

«После стремительного развития тренда на минимализм и отказа человеком от всего лишнего и не соответствующего внутреннему мироощущению в домашней обстановке, индустрия стала набирать обороты. Сейчас покупатель более избирательно подходит к выбору элементов декора, сервировки и других предметов организации пространства. Минимализм сохраняется, но становится изящным и элегантным, а декор - более сложным и выразительным, и используется больше как элемент самовыражения. Пространство формируется за счет сочетания разнообразных фактур и форм, глубокой палитры», - говорят эксперты SONNO

Конечно, интерьер любого дома индивидуален и должен нравится в первую очередь вам самим, однако следованием актуальным трендам и использование свежих деталей, безусловно, поможет подчеркнуть уникальность вашего интерьера и вдохновить вас на новые идеи.