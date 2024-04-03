Что делать, если пропала кошка или собака

Громкие звуки только отпугнут животное. Привлечь его внимание можно по-другому: повторять его кличку, привлекать любимыми игрушками или лакомствами. В поисках также помогают местные приюты и ветеринарные клиники. Подробнее о плане действий на случай пропажи кота или собаки рассказала зоопсихолог и зоотехник Татьяна Шипилова.

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Что делать, если пропал кот или собака

Сохраняйте спокойствие и постарайтесь собрать улики; Проверьте окрестности, где последний раз было животное — обычно кошки и собаки слишком далеко не уходят, отметила Шипилова в беседе с «Доктором Питером». Поспрашивайте людей, опишите им своего питомца; Распространяйте листовки с фотографией питомца, описанием его особых примет и контактной информацией; Разместите сведения о потерянном животном в соцсетях, домовых и районных чатах; Попробуйте привлечь животное его любимыми игрушками или лакомствами. Повторяйте при поиске его кличку, но не кричите; Обращайтесь к приютам и ветеринарам — они могут дать вам сведения о бездомных животных, которых привозили к ним.

Что делать, когда питомец нашёлся

Найдя собаку или кошку, нужно дать побыть питомцу дома в тихом месте, где он сможет расслабиться. Обязательно покормите его и дайте воды — это поможет восстановиться после стресса.

Иногда стоит проверить здоровье хвостатого. Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, какие болезни может переносить собака и чем она может заразить человека.