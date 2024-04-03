Эколог объяснил, чем опасны жалюзи

Перед тем как повесить жалюзи, необходимо ознакомиться с их составом, рассказал «360» член научного совета РЭО, эксперт ОНФ и совета Российского экологического движения Илья Рыбальченко. По его словам, лето в этом году может стать самым жарким в истории России, поэтому многие захотят купить жалюзи и синтетические шторы, которые могут быть опасны.

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Пользуясь случаем, хочу сказать людям: внимательно смотрите, что вы вешаете на окна! Некоторый пластик и синтетика при воздействии солнечного света выделяют не очень хорошие вещества. Люди могут получить огромную дозу яда, особенно в непроветриваемом помещении, — предупредил Рыбальченко.

Эколог порекомендовал перед покупкой обязательно проверить в интернете состав штор или жалюзи. В них могут содержаться ядовитые элементы, которые могут стать причиной аллергии или более серьезных проблем.