Можно ли разделить земельный участок в ипотеке

Для разделения земельного участка, находящегося в ипотеке, необходимо согласие залогодержателя, если закон прямо запрещает это делать, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что в ряде случаев обращаться к залогодержателю не нужно.

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Согласия залогодержателя не требуется в редких случаях: по решению суда; для последующего изъятия образованных участков для государственных или муниципальных нужд; органом местного самоуправления, чтобы образовать земельный участок, на котором находится только самовольная постройка, подлежащая сносу, для его изъятия; для целей, предусмотренных ст. 13 закона об участии в долевом строительстве, при условии, что получать согласие не требует договор залога, — добавил парламентарий.

По его словам, Росреестр может приостановить постановку на кадастровый учет и регистрацию прав на образованные в результате раздела участки, а в дальнейшем отказать в них (п. 5 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 27, ч. 4 ст. 53 закона о госрегистрации недвижимости). Собеседник напомнил, что, если гражданин все же произведет регистрацию, залогодержатель может потребовать досрочно исполнить обязательство, обеспеченное ипотекой, и при его неисполнении обратить взыскание на образованные участки.

Основанием к этому может стать то, что фактически произойдет замена предмета залога другим, новым имуществом в результате действий залогодателя в нарушение договора залога (п. 3 ст. 345 ГК РФ), — отметил Гаврилов.

По словам депутата, чтобы получить согласие залогодержателя, нужно направить ему письмо с просьбой одобрить раздел заложенного земельного участка. Документ должен содержать данные исходного земельного участка, позволяющие его идентифицировать (кадастровый номер, адрес, общую площадь и пр.), а также характеристики участков, которые сформируются в результате раздела (количество, планируемая площадь, размещаемые на них иные объекты недвижимости и т. д.).