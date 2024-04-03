Как выбрать кличку для собаки, рассказал кинолог

При выборе клички для собаки хозяева чаще всего вдохновляются именами политиков, героями книг, фильмов и видеоигр. При этом важно помнить, что идеальное имя должно состоять из двух-трех слогов, передает РИАМО со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.
По словам специалиста, следует ориентироваться на то, что кличка является наиболее часто произносимой командой.
«Куда проще повторить, например, кличку Рыжик, чем выговаривать Виолетту каждый раз, когда хотите подозвать к себе питомца», – отметил Голубев.
Кинолог также добавил, что правильно подобранная кличка позволит быстрее сформировать связь между собакой и хозяином. По его словам, длинное имя может путать питомца. Поэтому кличка должна быть короткой, звонкой и понятной.