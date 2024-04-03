Как выбрать кличку для собаки, рассказал кинолог

При выборе клички для собаки хозяева чаще всего вдохновляются именами политиков, героями книг, фильмов и видеоигр. При этом важно помнить, что идеальное имя должно состоять из двух-трех слогов, передает РИАМО со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

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По словам специалиста, следует ориентироваться на то, что кличка является наиболее часто произносимой командой.

«Куда проще повторить, например, кличку Рыжик, чем выговаривать Виолетту каждый раз, когда хотите подозвать к себе питомца», – отметил Голубев.

Кинолог также добавил, что правильно подобранная кличка позволит быстрее сформировать связь между собакой и хозяином. По его словам, длинное имя может путать питомца. Поэтому кличка должна быть короткой, звонкой и понятной.