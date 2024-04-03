Миколог раскрыл, как правильно собирать грибы

С середины апреля наступает ранний сезон урожая грибов, которые нужно уметь правильно собирать, рассказал «360» миколог Михаил Стеклов. По его словам, главное, не раскапывать грибную подстилку, чтобы не повредить грибницу.

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Специалист отметил, что для разных видов грибов нужно использовать разные способы, например, сморчки, сыроежки, грузди и строчки лучше срезать, так как у них хрупкая ножка, а подберезовики и подосиновики — выкручивать. Самое важное — не раскапывать подстилку грибов, чтобы не разрушить грибницу. После этого рекомендуется присыпать землей ямку, которая осталась после гриба, чтобы сохранить место для урожая на следующий год.

Лучше сторониться мест вдоль автомобильных трасс и объектов, потому что в грибах могут скапливаться тяжелые металлы, подчеркнул миколог. Кроме того, не надо забывать, что сбор грибов разрешен не везде, например это запрещено на особо охраняемых территориях заповедников.

Грибы можно собирать только в лесу. Ни в коем случае у проезжей части, — добавил Стеклов.

Специалист отметил, что наиболее удачное время для сбора раннего урожая в Подмосковье — вторая половина апреля, когда грибы будут буквально вылезать перед носом. В это время появляются сморчки, строчки и маслята.