Ветеринар напомнил о необходимости вакцинации собак от бешенства весной

С наступлением весны и ближе к лету собак нужно привить от бешенства, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на заслуженного ветеринарного врача РФ Сергея Середу.

© pxhere

"Это самая главная вакцинация, потому что бешенством болеют и люди, и животные. Это заболевание смертельное", – подчеркнул Середа.

Ветеринар напомнил, что не стоит пренебрегать основным комплексом вакцин от других заболеваний.

Эксперт отметил, что в летнее время люди часто ездят на дачу со своими питомцами. Животных нельзя оставлять в машине с закрытыми окнами. Они быстро погибают от нехватки кислорода, заключил эксперт.