Стало известно, какую мягкую мебель предпочитают россияне

Аналитики интерьерной компании Mr.Doors на основе данных продаж составили рейтинг видов мягкой мебели, а также предпочитаемых россиянами обивках, заказываемых чаще остальных. Кроме того, специалисты перечислили регионы, в которых проявляется наибольший интерес к заказам мягкой мебели по индивидуальным параметрам.

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Так, в топ-3 вошли кровати, диваны, а также малые формы мебели, такие как пуфы и банкетки. Ближе всего к лидерам находится категория мягких стеновых панелей. Самыми популярными обивками стали велюр, букле, а также рогожка.

Согласно исследованию, больше всего мягкая мебель пользуется популярностью в Центральном федеральном округе, следом за ним идет Северо-Западный, а замыкает тройку лидеров Южный федеральный округ.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в свою очередь, рассказала, что в период с 16 по 19 мая в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет четвертая Московская неделя интерьера и дизайна. Свою продукцию на выставке представят свыше 750 отечественных и зарубежных производителей мебели, декора, текстиля и товаров для ремонта.