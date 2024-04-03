Как выбрать плитку в ванную комнату

Ремонт всегда связан с определенными трудностями, особенно это касается выбора материалов для отделки. Если нужно выбрать плитку в ванную комнату, понять, как она будет сочетаться с другими материалами, и вычислить ее размер, то эта статья для вас. «Москва Меняется» поделится рекомендациями, рассмотрит преимущества и недостатки плитки и расскажет о тонкостях выбора.

© pxhere

Ванная комната имеет свои особенности эксплуатации. Речь идет о влажности и температурных перепадах, поэтому самым оптимальным вариантом будет выбрать для отделки стен и пола керамическую плитку, или керамогранит.

Преимущества плитки:

безопасность. Матовая фактура поверхности предотвращает скольжение, что делает ее безопасной даже в мокром состоянии. Это особенно полезно для влажных помещений и для людей с ограниченной подвижностью. Глянец лучше использовать для стен — он делает помещение более просторным за счет отражающего эффекта;

устойчивость к механическим повреждениям. Сохраняет целостность и не разрушается даже при высоких нагрузках. Низкий уровень отражения света также позволяет скрыть мелкие трещины;

долговечность. При использовании высококачественной плитки и при правильной укладке покрытие прослужит десятилетия. Оно устойчиво к влаге, ультрафиолетовым лучам и изменениям температуры.

Плитка может быть изготовлена двумя различными методами:

прессование — глиняная масса подвергается высокому давлению, в результате чего внутри нее остаются пузырьки воздуха и влага;

экструзия — глиняная масса прокачивается через форму, позволяя получить плитку с выпуклой, вогнутой или фактурной поверхностью.

Чтобы обеспечить надежное сцепление плитки с поверхностью, ее обратная сторона имеет ребристую поверхность с так называемыми «ласточкиными хвостами»: эти маленькие конические выемки позволяют материалу для укладки лучше сцепиться с поверхностью. Плитка может быть уложена на любую поверхность, будь то бетон, пенобетон или древесно-плитные материалы.

Основные критерии выбора

Многие не знают, какую плитку лучше приобрести и как ее выбрать. Для облицовки пола ванной комнаты специалисты чаще всего используют керамогранит, имитирующий натуральный камень или паркет.

Стены оформляют обычной кафельной или оригинальной керамической плиткой. Эти материалы невосприимчивы к перепадам температур. У них высокие показатели стойкости к истиранию и надлежащая химическая устойчивость. Они не впитывают влагу, что важно для покупателей. Делая выбор, два изделия прикладывают друг к другу обеими сторонами — они должны четко совпадать по размеру. При планировке дизайна ванных часто выбирают плитку с матовой поверхностью — она делает интерьер более мягким, поверхность выглядит бархатной.

Материал

Разновидности материалов для облицовки ванной:

мрамор и гранит;

керамогранит и керамическая плитка;

клинкерные панели;

стеклянная мозаика.

Размер и цвет

Если помещение просторное, то можно отдать предпочтение ярким или темным цветам — красному, черному, оранжевому, а в малогабаритных комнатах лучше использовать светлые оттенки: белый, розовый, персиковый, голубой, зеленый и др. Что касается размеров, то в идеале для стен надо выбирать кафель 120 × 60 см, а для пола — 60 × 60 см. На крупных отделочных материалах значительно лучше видны рисунки и узоры, а на мелких, соответственно, лучше смотрится небольшой декор в виде цветов или других узоров.

Материалы, которые редко используются для отделки ванной

Клинкер — долговечный, прочный устойчивый к агрессивным средам. Применяется в облицовке фасадов, бассейнов, уличных дорожек.

Бикоттур. Особенность этой плитки — в технологии производства: ее подвергают двойному обжигу.

Монопороза — в его составе повышенное содержание карбонатов.

Коттофорте. В производстве такой плитки используется нескольких сортов глины, за счет чего готовая продукция получается прочной и долговечной.

Готто — разноцветная плитка, в производстве которой используется красная глина. Характерной особенностью готто является отсутствие эмалированного слоя.

Фаянс производится из белой глины. В связи с высокой гигроскопичностью подходит для облицовки стен в сухих помещениях. Майолика чаще выступает в качестве декора.

Из чего изготавливают

При производстве применяются разные сорта глины и добавки для уплотнения и придания прочности изделиям. Используются шамот, фаянсовая глина, песок и крупнозернистые добавки. Плитка с меньшей пористостью обычно является более прочной и практичной в быту. Толщина плитки также влияет на ее износоустойчивость: чем она толще, тем лучше выдерживает нагрузки и устойчивее к ударам и давлению. Прочность также зависит от температуры и времени обжига: более длительный и интенсивный обжиг при высокой температуре способствует усилению прочности плитки. Качественная готовая продукция может выдерживать давление до 500 кг.

Плитка классифицируется в следующих категориях:

сырье;

технология производства;

степень истираемости;

тип поверхности;

наличие противоскользящего покрытия;

коэффициент пористости;

размеры, формы и цвета.

При выборе стоит учесть теплопроводность. Этот показатель учитывают при монтаже пола в ванной. Чем ниже теплопроводность, тем лучше. Особенно это актуально для ванных комнат частных одноэтажных домов. В таком помещении пол не должен принимать на себя холод бетонного основания.

Поскольку в ванной повышенная влажность, то и плитку необходимо выбирать влагостойкую. В большинстве случаев площадь таких помещений небольшая, а для оформления маленьких пространств, как правило, используют светлые облицовочные материалы. Для оформления небольшого помещения подходит светлый оникс с его привлекательной текстурой.

Экономичный вариант — песчаник. Он натуральный и долговечный, сочетается с любыми отделочными материалами независимо от общего стиля. Предпочтительным вариантом является матовая поверхность. Профессионалы утверждают, что такая текстура визуально воспринимается лучше всего.

Размеры

Выбор нужного размера очень важен. Например, на укладку крупной плитки уйдет меньше времени, при этом будет небольшое количество стыков и швов. Также отделочные материалы необходимо выбирать с учетом того, на какую поверхность их будут укладывать — на стены или пол. Популярными считаются такие размеры:

5 × 5 и 10 × 10 см;

15 × 15 и 20 × 20 см;

60 х 60 и 120 × 60 см.

Выпускают и более крупные плиты — 150 × 300 см, которые чаще можно встретить в производственных помещениях. Разнообразные размеры, формы, цвета и характеристики позволяют реализовать любые дизайнерские идеи.

Пол и стены: как сочетать плитку

Гармоничное сочетание облицовочных материалов украшает любую ванную:

черно-белый контраст и мозаика;

панно на нейтральном фоне и плитки разных форм;

один цвет с разными оттенками;

совмещение гладких и рельефных плиток;

сочетание ярких цветов; плитки разных размеров.

При низких потолках используется плитка прямоугольной формы, уложенная вертикально. Такой монтаж визуально увеличивает высоту. Если потолки высокие, то лучше укладывать прямоугольную плитку на стены горизонтально — это зрительно увеличит глубину помещения.

Мастера-отделочники предлагают беспроигрышные сочетания цветов плитки для пола и стен — в первую очередь это контраст и сочетание различных цветов. Использование облицовки темных тонов в нижней части ванной подчеркнет блеск сантехнического оборудования и его отдельных элементов.

Применение одного цвета тоже представляет некоторый интерес в дизайне: монохромное пространство всегда кажется загадочным. Не менее завораживает стиль фьюжен: при таком оформлении используются плитки с несочетаемыми текстурами — несмотря на их разницу, в итоге создается единое целое. В классических стилях применяют чередование: например, одна панель может быть с узором, а другая — чистой.

Правильный расчет нужного количества плиток для ванной

Самые простые арифметические действия заключаются в умножении длины помещения на его ширину. К полученному результату рекомендуется добавить некоторый запас. Число запасных плиток можно выбрать произвольно или с учетом того, кто будет заниматься монтажом. Опытный мастер сделает все аккуратно, поэтому тратить деньги на запас плитки не придется. При самостоятельном монтаже рекомендуется сразу купить плитку с запасом, так как в случае нехватки материала при следующей покупке могут не совпасть оттенки, структура, текстура и прочее.

Качественные характеристики плитки: читаем маркировку

У каждого производителя есть свой набор значков, которые указывают на особенности плитки.

Наличие значка-снежинки свидетельствует о морозоустойчивости плитки, что делает ее идеальным выбором для облицовки открытых балконов, лоджий и веранд. Важно также учитывать, что необходимо использовать устойчивые к холоду и влажности клей и затирку.

Значок мозаики указывает на возможные отличия в оттенках плиток, находящихся в одной упаковке. Это может быть преднамеренным дизайнерским решением или результатом изменений цвета в процессе обжига. Также на упаковке может быть значок пламени с указанием числа, обозначающего количество обжигов плитки.

Важно различать оттенок и калибр. Оттенок плитки обозначен в виде двух заглавных букв. Разные партии плиток могут иметь некоторые различия в оттенках. Если вы обнаружили, что плитка в магазине имеет другой оттенок, чем та, которую уже приобрели, можно попытаться распределить оттенки по поверхности, предварительно разложив плитки без использования клея.

Калибр обозначен одной цифрой, указывающей на размер плитки. Для каждого плиточного формата указывают точный размер и возможные калибры. Соседние калибры плиток могут иметь незначительные отличия — до 3 мм. В пределах одного калибра допускается небольшая разница размеров — плюс-минус 0,75 мм. Желательно выбирать плитку с близкими размерами калибров, однако если она имеет фактурную поверхность, небольшие различия не будут сильно бросаться в глаза.

Значок ботинка на наклонной поверхности — коэффициент трения. Важно помнить, что ни один материал не может обеспечить абсолютную устойчивость к скольжению, особенно при мокрой поверхности. Для пола ванной рекомендуется выбирать плитку с рельефной поверхностью, не имеющую глянца.

Значок циркулярной пилы указывает на степень износостойкости плитки. Иногда эту информацию можно увидеть в виде значка ботинка на полу. Износостойкость плитки обозначается аббревиатурой PEI, сопровождаемой цифрой:

PEI I выдерживает легкую нагрузку и рекомендуется для использования в ванных комнатах и туалетах жилых домов; PEI II способна выдерживать среднюю нагрузку и подходит для кухонь, гостиных и коридоров в жилых домах; PEI III выдерживает большую нагрузку и может использоваться в помещениях со средней проходимостью, но не в местах с высокой концентрацией людей; PEI IV предназначена для использования в местах средней проходимости, таких как кафе, рестораны и магазины; PEI V является особенно прочной и подходит для использования в очень популярных местах с высокой проходимостью, таких как торговые центры, аэропорты, вокзалы и ночные клубы.

Поскольку некоторые чистящие вещества разрушают поверхность материала или меняют его цвет, то лучше выбирать облицовочные материалы с учетом рекомендаций мастеров. Если вы чистите поверхность, используя мощную химию, то выбирайте материал, маркированный буквами AA.

Рекомендации по выбору облицовочных материалов

Важно учесть: